Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League

Entre martes y miércoles se llevaron a cabo todos y cada uno de los ocho partidos correspondientes a la ida de los playoffs para meterse en los octavos de final de la presente edición de la UEFA Champions League. Como consecuencia de ello, las series quedaron encaminadas, algunas muy abiertas y otras casi definidas.
Durante la jornada de ayer, Paris Saint-Germain le dio vuelta un partidazo a Mónaco y lo derrotó por 3-2 en condición de visitante, poniendo un pie en la próxima instancia del certamen continental. En tanto, Galatasaray dio el gran golpe sobre la mesa y barrió a Juventus, en Turquía, por intermedio de un contundente 5-2.
Paralelamente, Real Madrid, en un duelo envuelto en polémicas y con mucha tensión de por medio, venció 1-0 a Benfica en territorio portugués. Por último, Borussia Dortmund sacó a relucir su poderío en condición de local para no permitirle ninguna opción a Atalanta, a quien superó por 2-0 para quedar en una buena posición.
Posteriormente, ya durante este miércoles, Newcastle United se floreó de manera impresionante en el domicilio del Qarabag. Es que el combinado de la Premier League de Inglaterra fue una aplanadora que destrozó por completo a su rival por 6-1. Un rato más tarde, Inter de Milán se vio sorprendido en Noruega, cayendo 3-1 ante Bodo/Glimt.
Como si esto fuese poco, Brujas y Atlético de Madrid proporcionaron un espectáculo impresionante en Bélgica, empatando 3-3 en medio de un trámite plagado de emociones. Por último, Bayer Leverkusen quedó a tan solo un paso de la clasificación, cosechando una muy buena victoria por 2-0 en Grecia contra Olympiakos.
Días y horarios de los partidos de vuelta
- 24/2 (14:45) – Atlético de Madrid vs. Brujas
- 24/2 (17:00) – Bayer Leverkusen vs. Olympiakos
- 24/2 (17:00) – Newcastle vs. Qarabag
- 24/2 (17:00) – Inter de Milán vs. Bodo/Glimt
- 25/2 (14:45) – Atalanta vs. Borussia Dortmund
- 25/2 (17:00) – Juventus vs. Galatasaray
- 25/2 (17:00) – PSG vs. Mónaco
- 25/2 (17:00) – Real Madrid vs. Benfica
*Horarios de la República Argentina.
DATOS CLAVE
- Paris Saint-Germain derrotó 3-2 a Mónaco como visitante el pasado martes.
- Galatasaray venció 5-2 a Juventus y Newcastle goleó 6-1 al Qarabag fuera de casa.
- Real Madrid enfrentará a Benfica el 25 de febrero tras ganar 1-0 la ida.