Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League

Tras el desarrollo de los encuentros correspondientes a la ida de la fase eliminatoria, queda un paso para los octavos de final.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Real Madrid y Benfica chocarán en España.
© GettyReal Madrid y Benfica chocarán en España.

Entre martes y miércoles se llevaron a cabo todos y cada uno de los ocho partidos correspondientes a la ida de los playoffs para meterse en los octavos de final de la presente edición de la UEFA Champions League. Como consecuencia de ello, las series quedaron encaminadas, algunas muy abiertas y otras casi definidas.

Durante la jornada de ayer, Paris Saint-Germain le dio vuelta un partidazo a Mónaco y lo derrotó por 3-2 en condición de visitante, poniendo un pie en la próxima instancia del certamen continental. En tanto, Galatasaray dio el gran golpe sobre la mesa y barrió a Juventus, en Turquía, por intermedio de un contundente 5-2.

Paralelamente, Real Madrid, en un duelo envuelto en polémicas y con mucha tensión de por medio, venció 1-0 a Benfica en territorio portugués. Por último, Borussia Dortmund sacó a relucir su poderío en condición de local para no permitirle ninguna opción a Atalanta, a quien superó por 2-0 para quedar en una buena posición.

PSG quedó en una muy buena posición. (Foto: Getty)

PSG quedó en una muy buena posición. (Foto: Getty)

Posteriormente, ya durante este miércoles, Newcastle United se floreó de manera impresionante en el domicilio del Qarabag. Es que el combinado de la Premier League de Inglaterra fue una aplanadora que destrozó por completo a su rival por 6-1. Un rato más tarde, Inter de Milán se vio sorprendido en Noruega, cayendo 3-1 ante Bodo/Glimt.

Como si esto fuese poco, Brujas y Atlético de Madrid proporcionaron un espectáculo impresionante en Bélgica, empatando 3-3 en medio de un trámite plagado de emociones. Por último, Bayer Leverkusen quedó a tan solo un paso de la clasificación, cosechando una muy buena victoria por 2-0 en Grecia contra Olympiakos.

Publicidad

Días y horarios de los partidos de vuelta

  • 24/2 (14:45) – Atlético de Madrid vs. Brujas
  • 24/2 (17:00) – Bayer Leverkusen vs. Olympiakos
  • 24/2 (17:00) – Newcastle vs. Qarabag
  • 24/2 (17:00) – Inter de Milán vs. Bodo/Glimt
  • 25/2 (14:45) – Atalanta vs. Borussia Dortmund
  • 25/2 (17:00) – Juventus vs. Galatasaray
  • 25/2 (17:00) – PSG vs. Mónaco
  • 25/2 (17:00) – Real Madrid vs. Benfica
Lectura de labios: la frase de Vinicius a Prestianni que provocó la respuesta del argentino

ver también

Lectura de labios: la frase de Vinicius a Prestianni que provocó la respuesta del argentino

*Horarios de la República Argentina.

DATOS CLAVE

  • Paris Saint-Germain derrotó 3-2 a Mónaco como visitante el pasado martes.
  • Galatasaray venció 5-2 a Juventus y Newcastle goleó 6-1 al Qarabag fuera de casa.
Publicidad
  • Real Madrid enfrentará a Benfica el 25 de febrero tras ganar 1-0 la ida.
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

"Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River"

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Cristian Medina es nuevo refuerzo de Botafogo: los extraños detalles del acuerdo
Fútbol Sudamericano

Cristian Medina es nuevo refuerzo de Botafogo: los extraños detalles del acuerdo

Todos los cambios de días y horarios en la Fecha 6 de la Liga Profesional
Fútbol Argentino

Todos los cambios de días y horarios en la Fecha 6 de la Liga Profesional

Los 20 episodios de racismo que denunció Vinicius desde que está en Real Madrid
Fútbol europeo

Los 20 episodios de racismo que denunció Vinicius desde que está en Real Madrid

La FIFA podría sancionar a los jugadores que se tapen la boca
Champions League

La FIFA podría sancionar a los jugadores que se tapen la boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo