La respuesta en Brasil a Nicolás Otamendi por el gesto de “campeón del mundo” a Vinícius Jr.

Este martes tuvo lugar un encuentro realmente picante entre Benfica y Real Madrid, bajo la órbita de la presente edición de la UEFA Champions League. En ese contexto, el Merengue terminó haciéndose con una ajustada victoria por la mínima diferencia gracias a una solitaria anotación de Vinícius Jr., protagonista excluyente del duelo.

Sucede que, instantes después de su elocuente festejo, el destacado atacante brasileño de la Casablanca acusó al argentino Gianluca Prestianni de racista. Las cámaras captaron el momento en el que el jugador surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield se tapó la boca para decirle unas palabras a su colega sudamericano.

Acto seguido, el ex jugador de Flamengo salió disparado rumbo al árbitro del cotejo, que inició el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. Sin embargo, ninguna cámara de televisión pudo corroborar el insulto racista de Prestianni, por lo que el partido siguió su marcha normalmente, aunque con un clima muy tenso.

De hecho, una vez consumado el pitazo final, las declaraciones cruzadas estuvieron a la orden del día. Sin ir más lejos, nombres propios como Federico Valverde y Kylian Mbappé fulminaron por completo a Prestianni y hasta el mundo del fútbol en general se expresó deliberadamente pidiendo una condena para el argentino.

Pero eso no fue todo: a su vez, Nicolás Otamendi, defensor central argentino de Benfica, no quedó muy contento con la actitud de un Vinícius que no solamente festejó su gol de la cara a los hinchas locales, sino que también debió haber sido expulsado por doble amarilla. ¿Qué hizo? Le señaló su tatuaje de campeón del mundo en Qatar 2022.

Este hecho también tuvo una gran magnitud en el territorio brasileño, donde no demoraron en hacerse eco de la actitud de Otamendi, recordándole a Vinícius Jr. que, por el momento, no ha podido ganar la Copa del Mundo con la Selección de Brasil. Así las cosas, el medio de comunicación “TNT Sports” se despachó con una respuesta sin filtro.

Por intermedio de sus redes sociales, el mencionado portal brasileño diagramó un afiche recordándole a Otamendi que Brasil cuenta con cinco títulos mundiales. Cabe recordar que la Verdeamarelha gritó campeona en la Copa del Mundo en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

La respuesta de los medios brasileños. (Foto: TNT Sports Brasil)

