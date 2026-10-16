Hablemos de Tresoldi: cómo puede tentarlo Argentina por encima de Italia y Alemania

Nicolò Tresoldi tiene 22 años, brilla en el Brujas y es seguido de cerca por el cuerpo técnico albiceleste. Sin embargo, su indecisión pública generó polémica y Alemania presiona con todo para quedarse con sus goles.

El mapa del fútbol mundial está lleno de talentos con raíces múltiples, pero el caso de Nicolò Tresoldi está llamando poderosamente la atención en los pasillos de la AFA. El delantero de 22 años, que viene de hacerse viral tras clavarle un hat-trick al Inter, un mimo al alma considerando que es fanático del Milan, tiene sobre la mesa la posibilidad de representar a tres potencias mundiales: Italia, Alemania y la Selección Argentina.

El presente arrollador del pibe que miró el Barcelona

Los números de Tresoldi justifican el interés internacional. Tras dar sus primeros pasos en la Bundesliga 2 con el Hannover en 2022, pegó el salto al Brujas de Bélgica, donde su nivel explotó por completo.

La temporada pasada la cerró con 19 goles en 40 partidos (siendo titular solo en 29).

(siendo titular solo en 29). Se coronó campeón de la Primera División belga y de la Supercopa.

En esta campaña ya le anotó al Aston Villa y, con más de 150 partidos en Primera, su nombre sonó en el último mercado como posible alternativa del Barcelona si fallaba lo de Julián Álvarez.

El dilema de las tres banderas

El árbol genealógico y la vida de Tresoldi son un verdadero rompecabezas. Nació en Cagliari (Italia) en 2004 y su padre es un exfutbolista tano. Sin embargo, a los 13 años se mudó a Alemania por cuestiones laborales de su familia. ¿El nexo con la Scaloneta? Su madre es argentina y fanática de River.

A pesar de que existieron contactos con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pensando en el proyecto rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la Copa América 2028 y el Mundial 2030, las declaraciones públicas del jugador hicieron ruido. Cuando le consultaron por su futuro, respondió en tono especulativo: “Puedo elegir tres selecciones, ya veré cuándo decido por quién jugar”.

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Ese discurso ambiguo —sumado a un curioso coqueteo donde tira frases de cassette como “soy de Boca, no conozco el país pero me encantaría”— choca de frente con el sentimiento del hincha argentino, que no perdona las dudas cuando se trata de ponerse la celeste y blanca.

Alemania pica en punta

Hoy por hoy, la balanza parece inclinarse hacia Alemania. El conjunto teutón sufre desde hace años la falta de un “9” de área con peso y le está brindando a Tresoldi el contexto ideal para sentirse importante.

El delantero ya acumula 24 presencias y 12 goles entre la Sub-19 y la Sub-21 alemana (recientemente le hizo un gol a Letonia y tres a Malta). Además, mientras Argentina cuenta con un superávit de centrodelanteros de élite que le impide garantizarle un lugar en las convocatorias, Alemania le ofrece la promesa de minutos asegurados.

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El tiempo corre y la decisión final está en manos del goleador. ¿Se dejará llevar por las raíces maternas o elegirá la seguridad del proyecto alemán?