El Colchonero va a la carga por el delantero del Brujas. La idea es acoplarlo en un frente de ataque con la Araña.

Atlético de Madrid, aparentemente, será uno de los equipos que más animará el mercado de pases del verano europeo. Así lo apuntan varios de los medios de comunicación del Viejo Continente, que aseguran que el arribo de Apollo (el fondo estadounidense) fue pensando, principalmente, en la inversión para los fichajes que se sumarán al plantel que intentará romper con la racha de 5 años sin títulos (el último fue en la temporada 2020/2021).

Siempre con Diego Simeone al frente, el Atleti tiene planificado fortalecerse con un jugador por línea, además de hacer todos los esfuerzos pertinentes para sostener a Julián Alvarez ante la avanzada del FC Barcelona y París Saint-Germain por llevárselo (ambos estarían dispuestos a ofrecer más de 100 millones de euros).

Al respecto, en los últimos días, el director deportivo Mateu Alemany selló un acuerdo con el Wolverhampton por el mediocampista brasileño Joao Gomes, en lo que en definitiva se trató del primer fichaje del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027.

Y el que iría en esa misma dirección sería Nicolo Tresoldi, delantero del Brujas. El futbolista de 21 años, que se formó y debutó en primera división en el Hannover de Alemania, saltó al elenco belga a mediados del 2025. Y ahora, gracias al interés del Cholo, tendría como opción vestir la camiseta rojiblanca, conforme a un reporte de Sky Sports Alemania.

Nicolo Tresoldi contra el Atlético de Madrid por la Champions League 25/26. Getty Images.

El Colchonero conoce bien a Tresoldi, puesto que le tocó enfrentarlo en los duelos correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League 2025/2026. De hecho, marcó uno de los goles del 3 a 3 en la ida (en la vuelta el Atleti se impuso por un marcador de 4 a 1 y se clasificó a los Octavos de Final).

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En total, el atacante acumula 19 goles y 7 asistencias en 56 presencias entre diferentes partidos por la Pro League, Copa y Supercopa de Bélgica y Liga de Campeones de Europa. Además, en el Hannover registró 14 tantos y 6 pases gol en 80 encuentros.

Nicolo Tresoldi puede jugar para Argentina, aunque ya jugó 24 partidos para Alemania Sub 21

Nicolo Tresoldi presenta la particularidad de que puede representar a tres selecciones. Hasta entonces vistió la camiseta de Alemania. Con los teutones acumula 24 presencias en el Sub 21 y 8 en el Sub 19. Pero además, puede ser convocado por Italia y por Argentina, dado que su padre es italiano y su madre argentina.

En síntesis

El delantero Nicolo Tresoldi es el objetivo del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027.

es el objetivo del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027. El futbolista de 21 años anotó 19 goles jugando para el Brujas de Bélgica.

de Bélgica. El director deportivo Mateu Alemany ya concretó el fichaje del mediocampista brasileño Joao Gomes.