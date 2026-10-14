Nicolò Tresoldi habló sobre la posibilidad de jugar para la Selección Argentina

Luego de convertir un triplete ante Inter de Milán, el delantero de Brujas fue consultado sobre el país al que representará.

La Selección Argentina puede sumar a otro ‘Europibe’ en un futuro cercano. Estamos hablando de Nicolò Tresoldi, delantero de 22 años del Club Brujas que está en boca de todos por el triplete que le convirtió al Inter de Milán por la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Nicolò Tresoldi se llevó la pelota (@ClubBrugge)

Este joven atacante es de madre argentina, pero nació en Italia y ya representó a Alemania en seleccionados juveniles. No obstante, en los últimos meses entró en el radar de la Albiceleste y podría ser convocado por Lionel Scaloni más temprano que tarde.

Precisamente luego de su hat-trick contra el Inter en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) le preguntaron a Tresoldi sobre el país que representará en un futuro y contestó: “Soy italiano pero también alemán… ¡y mi mamá es argentina! Decidiré en el momento adecuado“.

Declaraciones de Nicolò Tresoldi luego de su triplete ante Inter (X de Fabrizio Romano)

De esta manera, Nicolò dejó abierto su futuro en selecciones y no le cerró la puerta a ninguno de los tres países. Sin embargo, Argentina deberá moverse rápido si quiere abrocharlo, ya que la Selección de Alemania cuenta con una leve ventaja.

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Encuesta¿Nicolò Tresoldi debe ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina? ¿Nicolò Tresoldi debe ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Hay lugar para Nicolò Tresoldi en la Selección Argentina?

Si hablamos de necesidad, es un hecho que tanto en Italia como Alemania podría ganarse la titularidad rápidamente. En Argentina, por el contrario, deberá remar desde atrás por la presencia de centrodelanteros consagrados como lo son Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Asimismo, en una segunda línea también aparecen otros como José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras) o Santiago Castro (Bologna).

En síntesis