Liverpool vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Champions League

Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool llega a este cruce con el envión de una goleada que lo dejó entre los mejores de la fase de liga, y no piensa frenar ahí. Villarreal, que todavía pelea por asentarse en el torneo, sabe que un tropiezo lo puede dejar complicado en la tabla general.

Se juega la tercera fecha de la fase de liga de la Champions y los puntos empiezan a pesar de verdad: quedar bien parado acá facilita el camino a los octavos directos. Para el Villarreal, además, es la chance de dar un golpe que lo meta de lleno en la pelea.

La actualidad de ambos equipos

El Liverpool llega con dos victorias en fila: goleó 6-3 de visitante al LASK y antes se había impuesto 2-1 ante el Atlético de Madrid en Anfield. Son 6 puntos en 2 partidos, un arranque sólido aunque la tabla general lo tiene quinto por diferencia de gol frente a otros equipos con el mismo puntaje.

El Villarreal, en cambio, alterna. Viene de ganarle 3-1 de local al Napoli, un resultado que lo reacomodó después de la caída 2-3 ante el Dortmund como visitante. Con 3 puntos está 14° entre los 36 equipos de la fase de liga, en zona de necesitar un resultado fuerte para despegar.

El historial entre Liverpool y Villarreal

El historial reciente favorece claramente al Liverpool, que ganó 3 de los 4 enfrentamientos directos con un acumulado de 8 goles contra 3. Los últimos cruces fueron en semifinales de Champions en 2022, cuando Liverpool avanzó, y antes en octavos de la Europa League 2016, con triunfo del Villarreal en la ida y del Liverpool en la vuelta.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2022 Villarreal vs. Liverpool 2-3 UEFA Champions League 27/04/2022 Liverpool vs. Villarreal 2-0 UEFA Champions League 05/05/2016 Liverpool vs. Villarreal 3-0 UEFA Europa League 28/04/2016 Villarreal vs. Liverpool 1-0 UEFA Europa League

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis