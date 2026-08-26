Se definieron los últimos 4 boletos: los 36 clasificados para la Fase Liga de la Champions League 2026-27

Finalizó la fase previa y todo está listo para una nueva edición del certamen de clubes más prestigioso de Europa.

Faltan menos de dos semanas para que inicie oficialmente la Champions League y, este jueves, se completaron las últimas rondas de la fase preliminar. De esta manera, quedaron definidos los últimos cupos y el mundo ya conoce a los 36 participantes de la Fase Liga en la edición 2026-27.

La UEFA Champions League se puede ver por Disney+

En un partido entre dos potencias que suelen clasificar directamente, Fenerbahce se impuso en una serie apretada por 3-2 ante Olympique de Lyon. Los turcos ganaron en Francia este jueves y accedieron a la Fase Liga, donde acompañarán a Galatasaray como representantes de su país.

Luego de un empate sin goles en la ida, AEK Atenas no mostró inconvenientes para golear por 4-0 al Levski Sofía de Bulgaria como local. Además, Viking dio la sorpresa en Noruega y le dio vuelta la serie a Dinamo Zagreb, que jugará la Europa League como todos los perdedores en esta instancia.

Por último, en la serie más pareja de esta última ronda clasificatoria, Slovan Bratislava supo sufrir en condición de visitante y, en tiempo suplementario, se impuso ante NK Celje para aferrarse a ese 36° y último cupo.

Tagliafico y Lyon se pierden la Champions League. (Foto: Getty)

Todos los clasificados a la Fase Liga de la Champions League

Arsenal (Inglaterra)

Aston Villa (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España)

Barcelona (España)

Real Madrid (España)

Real Betis (España)

Villarreal (España)

Bayern Múnich (Alemania)

Borussia Dortmund (Alemania)

RB Leipzig (Alemania)

Stuttgart (Alemania)

Como (Italia)

Inter de Milán (Italia)

Napoli (Italia)

Roma (Italia)

Lens (Francia)

Lille (Francia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Bodo/Glimt (Noruega)

Viking (Noruega)

Brujas (Bélgica)

Feyenoord (Países Bajos)

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Galatasaray (Turquía)

Fenerbahce (Turquía)

LASK Linz (Austria)

Porto (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal)

Sabah (Azerbaiján)

Shakhtar Donetsk (Ucrania)

Slavia Praga (República Checa)

AEK Atenas (Grecia)

Slovan Bratislava (Eslovaquia)

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Calendario de la UEFA Champions League 2026/27

Sorteo de la fase de liga: 27 de agosto de 2026 en Mónaco.

27 de agosto de 2026 en Mónaco. Fase de liga (Jornadas 1 a 8): Del 8 de septiembre de 2026 al 27 de enero de 2027.

Del 8 de septiembre de 2026 al 27 de enero de 2027. Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027.

16/17 y 23/24 de febrero de 2027. Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027.

9/10 y 16/17 de marzo de 2027. Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027.

6/7 y 13/14 de abril de 2027. Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027.

27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027. Gran Final: 5 de junio de 2027.

La sede de la final

El Estadio Metropolitano de Madrid albergará la gran cita el sábado 5 de junio de 2027. El reducto del Atlético de Madrid se vestirá de gala para coronar al nuevo rey del fútbol europeo.

Datos clave

36 equipos jugarán la Fase Liga de la Champions League 2026-27.

jugarán la Fase Liga de la Champions League 2026-27. Fenerbahce y AEK Atenas aseguraron cupos en la última ronda preliminar.

aseguraron cupos en la última ronda preliminar. 8 de septiembre iniciará la Fase Liga, finalizando el 27 de enero.