Alineaciones de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

En el Estadio Eduardo Gallardón de Los Andes, mendocinos y tucumanos lucharán por meterse en las semifinales del certamen doméstico.

Este miércoles, en el marco de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán se encuentran frente a frente con el Estadio Eduardo Gallardón de Los Andes como testigo y como escenario.

Por un lado, el conjunto mendocino arribó a esta instancia del certamen doméstico después de dejar en el camino a Estudiantes de Caseros en 32avos de final, a Tigre en 16avos de final y a Aldosivi de Mar del Plata en la instancia de octavos de final.

Por el otro, el equipo dirigido por Julio Falcioni se metió en esta etapa de la Copa Argentina luego de superar Sportivo Barracas en los 32avos de final, a Talleres de Córdoba en la instancia de 16avos de final y a Independiente, con un contundente 4-0, en octavos de final.

Las probables formaciones de Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Maximiliano Salas.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

La previa de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

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El cuadro de la Copa Argentina