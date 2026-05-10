Quién es el árbitro de River vs. San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

En el Monumental, el Millonario y el Ciclón deciden el clasificado a los cuartos de final, donde jugará ante Vélez o Gimnasia.

Este domingo por la tarde-noche, River recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en un duelo determinante para definir quién avanza de ronda y cuál queda eliminado. En ese sentido, un punto importante a tener en cuenta es el árbitro que designó la Liga Profesional de Fútbol para un partido de alto calibre y con la temperatura muy elevada.

Cabe recordar que se juega en el Estadio Monumental debido a cómo quedaron ubicados en las tablas de posiciones de la fase regular. Con ese panorama sobre la mesa, el clásico define al clasificado a los cuartos de final del campeonato doméstico. Por ese motivo, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió que el juez que tiene a cargo este compromiso es Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que colegiado es el encargado de impartir justicia entre River y San Lorenzo. Con una trayectoria que lo respalda, el experimentado de 38 años es el árbitro principal del cotejo. Sin embargo, estará acompañado por Miguel Savorani y Pablo Acevedo, como los jueces de línea. A su vez, en caso de suma emergencia está presente Yamil Possi como cuarto hombre.

Claro que un partido de esta importancia cuenta con la herramienta tecnológica que puede cambiar la historia con una revisión. En ese sentido, Silvio Trucco está en el VAR, siendo uno de los hombres con más experiencia en ese rol. Como principal ladero desde el predio de Ezeiza para chequear las acciones más relevantes del compromiso, está Carlos Córdoba como AVAR.

Silvio Trucco, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

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Cómo le fue a River y San Lorenzo con Zunino

El oriundo de Ramos Mejía dirigió a River en 12 oportunidades. En ese lapso de tiempo, el Millonario sumó 6 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, siendo un saldo medio, sin ninguna tendencia hacia algún extremo. Además, le mostró 26 tarjetas amarillas y una expulsión a lo largo de todos estos partidos.

Por otro lado, arbitró a San Lorenzo en 6 ocasiones a lo largo de su carrera profesional. El récord que mantiene con el Ciclón es de 3 victorias, 2 igualdades y 1 caída. Para aportar un dato más relevante sobre esta cuestión, el colegiado le sacó 13 tarjetas amarillas y una roja durante todos esos encuentros.

Sebastián Zunino, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)