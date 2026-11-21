Miguel Merentiel logró reivindicarse en la final de la Copa Sudamericana 2026. El delanero uruguayo se fue al entretiempo señalado por dos oportunidades claras que falló en el primer tiempo, pero en los primeros minutos del complemento estiró la ventaja para que Boca le gane por 2-0 a Atléico Mineiro.
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El gol de Merentiel para el 2-0 de Boca vs. Atlético Mineiro
¡¡ES UN GOLAZO!! ¡Villa armó una jugada TOP y Merentiel la empujó para el segundo de Boca ante Atlético Mineiro en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
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Las dos chances claras que perdió Merentiel en el primer tiempo
¡¡¡INCREÍBLE MIGUELITO!!! ¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE PERDIÓ UN GOL ABAJO DEL ARCO PARA BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
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¡NO SE PUDO ACOMODAR! Miguel Merentiel tuvo otra chance para que Boca marque el segundo de la final vs. Atlético Mineiro pero no definió bien. ¡Qué pase gol ponía Delgado!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
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