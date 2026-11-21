El delantero uruguayo desperdició dos oportunidades claras en el primer tiempo, pero se reivindicó en el inicio del complemento.

Miguel Merentiel logró reivindicarse en la final de la Copa Sudamericana 2026. El delanero uruguayo se fue al entretiempo señalado por dos oportunidades claras que falló en el primer tiempo, pero en los primeros minutos del complemento estiró la ventaja para que Boca le gane por 2-0 a Atléico Mineiro.

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El gol de Merentiel para el 2-0 de Boca vs. Atlético Mineiro

¡¡ES UN GOLAZO!! ¡Villa armó una jugada TOP y Merentiel la empujó para el segundo de Boca ante Atlético Mineiro en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana!



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Las dos chances claras que perdió Merentiel en el primer tiempo

¡¡¡INCREÍBLE MIGUELITO!!! ¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE PERDIÓ UN GOL ABAJO DEL ARCO PARA BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO!!



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