Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026 tras el triunfo agónico de River

El Millonario se impuso por la mínima ante Bragantino en Brasil y se convirtió en el líder absoluto de su zona.

Lucas Martínez Quarta, autor del gol de River ante Bragantino.
© GettyLucas Martínez Quarta, autor del gol de River ante Bragantino.

Luego de que se haya completado la fecha 3 de la fase de grupos, la Copa Sudamericana 2026 llegó a la mitad de las jornadas disputadas y está más ardiente que nunca. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de jueves 30 de abril.

Cabe recordar que el martes San Lorenzo empató 1-1 contra el Santos que contó con la presencia estelar de Neymar Júnior y luego Barracas Central hizo lo propio frente a Audax Italiano. Además, este miércoles Racing igualó 1-1 ante Caracas en Venezuela, mientras que Deportivo Riestra venció 2-1 a Montevideo City Torque en el Nuevo Gasómetro ya que no puede utilizar su estadio.

Marcos Rojo en plena disputa del balón con Adrián Fernández.

Marcos Rojo en plena disputa del balón con Adrián Fernández.

Este jueves Tigre le ganó 2-0 a América de Cali y se acomodó en su zona. Luego, River venció 1-0 a RB Bragantino en su visita a Brasil con el gol agónico de Lucas Martínez Quarta y se convirtió en el líder absoluto del grupo H. Cabe destacar que Carabobo se impuso por 2-0 ante Blooming, por lo que ahora es el escolta del Millonario en la zona ya mencionada anteriormente.

La tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026

La fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Ver también

Red Bull Bragantino vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ Premium por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones