Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026 tras el triunfo agónico de River

Luego de que se haya completado la fecha 3 de la fase de grupos, la Copa Sudamericana 2026 llegó a la mitad de las jornadas disputadas y está más ardiente que nunca. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de jueves 30 de abril.

Cabe recordar que el martes San Lorenzo empató 1-1 contra el Santos que contó con la presencia estelar de Neymar Júnior y luego Barracas Central hizo lo propio frente a Audax Italiano. Además, este miércoles Racing igualó 1-1 ante Caracas en Venezuela, mientras que Deportivo Riestra venció 2-1 a Montevideo City Torque en el Nuevo Gasómetro ya que no puede utilizar su estadio.

Marcos Rojo en plena disputa del balón con Adrián Fernández.

Este jueves Tigre le ganó 2-0 a América de Cali y se acomodó en su zona. Luego, River venció 1-0 a RB Bragantino en su visita a Brasil con el gol agónico de Lucas Martínez Quarta y se convirtió en el líder absoluto del grupo H. Cabe destacar que Carabobo se impuso por 2-0 ante Blooming, por lo que ahora es el escolta del Millonario en la zona ya mencionada anteriormente.

La tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026

La fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026