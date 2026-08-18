River hoy: los posibles reemplazantes de Montiel, el XI vs. Santa Fe y el ex que sueña con volver

Todas las novedades del Millonario de este martes 18 de agosto, el día previo a enfrentar al León por la Sudamericana.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 18 de agosto de 2026, con el foco puesto en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana a disputarse el próximo miércoles en Bogotá. Gonzalo Montiel será baja y un marcador central será su reemplazante en el puesto, la probable formación que pondría Coudet en Colombia, el ex que sueña con volver y la curiosa conexión con Atlético de Madrid que llegó desde España.

Los posible reemplazantes de Gonzalo Montiel

Montiel sufrió una distensión muscular el pasado domingo ante Argentinos Juniors, por lo que su presencia ante Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Sudamericana quedó casi descartada. Ante la imposibilidad de contar con Bustos -relegado en Cantilo- y Giovanni González -no incorporado en la lista de buena fe- quien podría jugar como lateral derecho es Lucas Martínez Quarta. Otra posibilidad es que Yutiel Susano -lateral de la Reserva- lo haga, aunque las chances son menores.

Lucas Martínez Quarta. (Foto: Getty).

La probable formación de River para enfrentar a Santa Fe

El Millonario visitará a Santa Fe el próximo miércoles desde las 21.30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. De cara a este encuentro, Coudet pondría desde el arranque a: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Rafael Santos Borré.

El ex River que sueña con volver a futuro

En diálogo con DSports, Matías Gallardo habló de River y su deseo de regresar en un futuro: “Soy de vivir y disfrutar el día a día, lógicamente que uno siempre sueña estar en River, es un club que significa mucho. Hoy estoy muy bien en Instituto y quiero disfrutar este momento“.

Además, agregó: “Siempre voy a estar agradecido a River, fueron muchos los años en los que estuve ahí. Mi viejo estuvo mucho tiempo en el club y tengo muchos recuerdos de River, a pesar de haberme ido. Un futbolista que siempre me gustó fue Exequiel Palacios, lo tenía cerca cuando estaba de alcanzapelotas y me asombraba mucho al verlo”.

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Matías Gallardo. (Foto: Prensa Instituto).

Curiosa reflexión desde España

Se terminó la mala racha de River. Con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, el Millonario le ganó 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Estadio Más Monumental, por lo que de esta manera cortó una racha de cinco derrotas consecutivas y sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura.

Luego de este encuentro, el Diario Marca de España publicó un artículo en su página web en el que afirmaron que Atlético de Madrid sacó del pozo al elenco dirigido por Eduardo Coudet debido al buen rendimiento que tuvieron tanto Correa como el debutante Thiago Almada.

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“El Atlético al rescate, nunca mejor dicho”, es una de las frases que utilizó el medio español para describir la victoria del Millonario y así destacar la presentación de los dos jugadores que pasaron por el Colchonero en los últimos años y que llegaron al club argentino en este mercado de pases.

Para cerrar el artículo titulado “El Atlético saca del pozo a River”, en el que también destacaron las frases de Eduardo Coudet en conferencia de prensa, agregaron: “River ve la luz al final del túnel gracias a una pareja de ex atléticos en los que se debe apoyar para levantar el vuelo”.

Thiago Almada, en su debut en River. (Foto: Getty).

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