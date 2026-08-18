Independiente Rivadavia vs. Fluminense, EN VIVO y ONLINE por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Luego del empate 0-0 que tuvo lugar en la ida en el Maracaná, argentinos y brasileños se encuentran frente a frente en Mendoza.

Este martes, en el marco del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Independiente Rivadavia y Fluminense vuelven a verse las caras, esta vez en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Lo hacen buscando clasificarse para los cuartos de final del certamen continental.

La Copa Libertadores se ve a través de Disney+

No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, brasileños y argentinos ya midieron fuerzas en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la ida de dicha instancia de la Copa Libertadores. En ese entonces, reinaron la paridad y el equilibrio de principio a fin y el marcador culminó cerrándose con un empate 0-0.

Cabe recordar que, precisamente, Independiente Rivadavia y Fluminense compartieron zona en la fase de grupos de esta misma Libertadores. En aquel momento, la Lepra culminó en lo más alto, mientras que el Flu se debió conformar con el segundo escalón. Los argentinos habían triunfado 2-1 en Brasil y luego hubo empate 1-1 en Mendoza.

Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Fluminense

El partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Fluminense, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, tiene su puntapié inicial a las 19 horas de la República Argentina y puede verse a través de las pantallas de Disney+ y Fox Sports.

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El cuadro de la Copa Libertadores