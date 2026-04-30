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Copa Sudamericana

Beltrán y Martínez Quarta le dieron la victoria a River sobre Red Bull Bragantino para liderar en la Copa Sudamericana

El arquero de River fue clave para sostener el empate y los dirigidos por Eduardo Coudet lograron el triunfo sobre el final por un buen cabezazo del capitán.

Lucas Martínez Quarta celebra su gol ante Red Bull Bragantino.
© Getty ImagesLucas Martínez Quarta celebra su gol ante Red Bull Bragantino.

Bajo el marco de la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, River ganó ante Red Bull Bragantino por 1-0 tras el gol de Lucas Martínez Quarta, sobre el final del encuentro. El colombiano Wilmar Roldán fue el árbitro principal, quien expulsó a Alix Vinicius, mientras que en el VAR estuvo su compatriota Leonard Mosquera.

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A lo largo de la primera etapa, el encuentro fue muy reñido, donde hubo muchísima fricción por parte de ambos equipos. Incluso, hubo situaciones de peligro en los dos arcos, donde Santiago Beltrán tuvo las mejores intervenciones. De hecho, repitió su performance en el complemento, donde le tapó un penal a Eduardo Sasha.

En la segunda mitad, además del penal que tapó el arquero del Millonario, también se produjo la expulsión por doble amonestación del zaguero Vinicius. A raíz de ello, el elenco local mermó en la intensidad de sus ataques y volcó la táctica a la defensiva para impedir que los de Eduardo Coudet se pusieran en ventaja.

Con el tiempo adicionado, el juvenil que debutó internacionalmente, Lucas Silva, lanzó un grandioso centro a la olla para que Martínez Quarta estampara un firme cabezazo con el que el Millonario logró la ansiada y agónica victoria para treparse a la cima del Grupo H.

La próxima semana, Red Bull Bragantino deberá visitar a Blooming, el jueves 7 de mayo, a las 21:30 horas. Por su parte, River tendrá que viajar hacia Venezuela para enfrentar a Carabobo, en el mismo día y horario.

El penal que tapó Santiago Beltrán

El gol de Lucas Martínez Quarta

Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

¡FINAL DEL PARTIDO!

Por el gol de Lucas Martínez Quarta, River derrotó a Red Bull Bragantino por 1-0. Santiago Beltrán tapó un penal en el complemento. Ahora, los de Eduardo Coudet son líderes del Grupo H.

93' ¡GOL DE RIVER!

Martínez Quarta, de cabeza, abre la cuenta. Gran centro de Lucas Silva.

90' Tiempo cumplido

Añadieron 8 minutos.

76' Galoppo estuvo cerca

Cleiton tapó el remate de Galoppo. Hay córner.

58' ¡ALIX FUE EXPULSADO!

El defensor central de Bragantino cometió una infracción cerca del área y terminó viendo la roja.

52' ¡BELTRÁN EVITÓ EL GOL DE BRAGANTINO!

Eduardo Sasha falló el penal. Lo tapó Beltrán.

46' ¡PENAL PARA BRAGANTINO!

Infracción de Martínez Quarta sobre Pitta. Fue dentro del área y el árbitro sancionó la pena máxima.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se disputa el complemento en el Estádio Municipal Cicero De Souza Marques: el partido entre Bragantino y River está igualado sin goles.

Kendry Páez y Giuliano Galoppo ingresaron por Juan Cruz Meza e Ian Subiabre.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Bragantino y River igualan sin goles en tierras brasileñas. El partido es muy reñido y con pocas llegadas de peligro.

46' Beltrán evitó el gol de Bragantino

Neves remató y el arquero de River la mandó al córner.

45' Tiempo cumplido

Añadieron 3 minutos.

41' Pitta tuvo el primero

Gran cabezazo del atacante paraguayo. Se fue cerca.

30' Partido muy friccionado

El encuentro está muy trabado, hay mucha pierna fuerte y llegadas de ambos lados. Pero cuesta romper la paridad.

Colidio golpeó la cámara televisiva

En el parate de hidratación, el delantero de River maltrató a la cámara de transmisión.

18' Cleiton evitó el primero de River

Cabezazo de Salas desde la medialuna que el arquero brasileño mandó al córner.

17' Sasha fue amonestado

Por protestar, el volante de Bragantino vio la amarilla.

9' Fernandes fue amonestado

Por una infracción temeraria sobre Meza, el futbolista brasileño vio la amarilla.

7' Respondió River

Acuña, con un remate de derecha, avisó. Cleiton tapó sin problemas.

5' Pitta tuvo el primero

El delantero paraguayo remató tras ganarle la posición a Rivero y Beltrán la envió al córner.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Bragantino y River ya se enfrentan por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

¡EQUIPOS EN CANCHA!

Bragantino y River ya están en el campo de juego.

River realiza la entrada en calor

El plantel del Millonario se alista para enfrentar a Bragantino.

Partido histórico

Red Bull Bragantino y River protagonizan el primer cruce entre sí desde que ambas instituciones se fundaron.

¡BRAGANTINO CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Vágner Mancini eligió a Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel Girotto; José Herrera, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha; e Isidro Pitta.

Bragantino ya llegó al estadio

Los futbolistas arribaron al recinto para enfrentar a River.

Coudet marginó a un juvenil

Franco Jaroszewicz es el único futbolista de River que quedó afuera del banco de suplentes.

De esta manera, entre los relevos están Ezequiel Centurión, Fabricio Bustos, Matías Viña, Germán Pezzella, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Santiago Lencina, Kendry Páez, Lautaro Pereyra, Joaquín Freitas y Agustín Ruberto.

El historial de Red Bull Bragantino con Wilmar Roldán en el arbitraje

Wilmar Roldán dirigió a Red Bull Bragantino en dos oportunidades: obtuvo un empate y una derrota.

¡RIVER CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Eduardo Coudet eligió a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

El historial de River con Wilmar Roldán en el arbitraje

Wilmar Roldán dirigió a River en 10 oportunidades: obtuvo cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

La indumentaria de Red Bull Bragantino y River

Para esta noche, los brasileños vestirán una camiseta blanca con vivos rojos, mientras que los argentinos utilizarán su indumentaria alternativa, con bastones rojinegros.

Coudet sigue sin citar a Armani, Meza y Castaño

Para este partido, el entrenador marginó a Franco Armani, Maximiliano Meza y también a Kevin Castaño. Por el momento, solo trascendió que los motivos son futbolísticos y físicos.

¿Cómo llega River a este encuentro?

Después de haber derrotado a Carabobo, el Millonario perdió el Superclásico ante Boca y luego venció a Aldosivi.

En el certamen internacional, lidera el Grupo H con 4 puntos tras empatar en el debut contra Blooming, en Bolivia, y vencer a los venezolanos en el Monumental.

¿Cómo llega Red Bull Bragantino a este encuentro?

El conjunto brasileño no obtiene un triunfo desde el pasado 19 de abril, donde derrotó por 4-2 a Remo. En los últimos dos cotejos, empató ante Mirassol y perdió de local frente a Palmeiras.

En la Copa Sudamericana, después de ganar un partido y perder otro, se encuentra en la tercera ubicación con tres unidades.

Así se encuentra el estadio

A tres horas del encuentro, así está el césped del Estádio Municipal Cicero De Souza Marques.

La terna arbitral de Red Bull Bragantino vs. River

Wilmar Roldán, oriundo de Colombia, fue designado por la Conmebol para dirigir el encuentro en tierras brasileñas. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Asistente 1: Jhon Leon (COL)
  • Asistente 2: Jhon Gallego (COL)
  • Cuarto árbitro: Carlos Ortega (COL)
  • VAR: Leonard Mosquera (COL)
  • AVAR: Sebastián Vela (COL)
Wilmar Roldán, el elegido para Red Bull Bragantino vs. River.

Wilmar Roldán, el elegido para Red Bull Bragantino vs. River.

La posible formación de River vs. Red Bull Bragantino

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Joaquín Freitas o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Red Bull Bragantino vs. River

Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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