Beltrán y Martínez Quarta le dieron la victoria a River sobre Red Bull Bragantino para liderar en la Copa Sudamericana

Bajo el marco de la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, River ganó ante Red Bull Bragantino por 1-0 tras el gol de Lucas Martínez Quarta, sobre el final del encuentro. El colombiano Wilmar Roldán fue el árbitro principal, quien expulsó a Alix Vinicius, mientras que en el VAR estuvo su compatriota Leonard Mosquera.

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A lo largo de la primera etapa, el encuentro fue muy reñido, donde hubo muchísima fricción por parte de ambos equipos. Incluso, hubo situaciones de peligro en los dos arcos, donde Santiago Beltrán tuvo las mejores intervenciones. De hecho, repitió su performance en el complemento, donde le tapó un penal a Eduardo Sasha.

En la segunda mitad, además del penal que tapó el arquero del Millonario, también se produjo la expulsión por doble amonestación del zaguero Vinicius. A raíz de ello, el elenco local mermó en la intensidad de sus ataques y volcó la táctica a la defensiva para impedir que los de Eduardo Coudet se pusieran en ventaja.

Con el tiempo adicionado, el juvenil que debutó internacionalmente, Lucas Silva, lanzó un grandioso centro a la olla para que Martínez Quarta estampara un firme cabezazo con el que el Millonario logró la ansiada y agónica victoria para treparse a la cima del Grupo H.

La próxima semana, Red Bull Bragantino deberá visitar a Blooming, el jueves 7 de mayo, a las 21:30 horas. Por su parte, River tendrá que viajar hacia Venezuela para enfrentar a Carabobo, en el mismo día y horario.

El penal que tapó Santiago Beltrán

¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!



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El gol de Lucas Martínez Quarta

¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DEL CHINO MARTÍNEZ QUARTA PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO POR LA #Sudamericana!



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Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana