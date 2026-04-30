Beltrán y Martínez Quarta le dieron la victoria a River sobre Red Bull Bragantino para liderar en la Copa Sudamericana

Bajo el marco de la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, River ganó ante Red Bull Bragantino por 1-0 tras el gol de Lucas Martínez Quarta, sobre el final del encuentro. El colombiano Wilmar Roldán fue el árbitro principal, quien expulsó a Alix Vinicius, mientras que en el VAR estuvo su compatriota Leonard Mosquera.
A lo largo de la primera etapa, el encuentro fue muy reñido, donde hubo muchísima fricción por parte de ambos equipos. Incluso, hubo situaciones de peligro en los dos arcos, donde Santiago Beltrán tuvo las mejores intervenciones. De hecho, repitió su performance en el complemento, donde le tapó un penal a Eduardo Sasha.
En la segunda mitad, además del penal que tapó el arquero del Millonario, también se produjo la expulsión por doble amonestación del zaguero Vinicius. A raíz de ello, el elenco local mermó en la intensidad de sus ataques y volcó la táctica a la defensiva para impedir que los de Eduardo Coudet se pusieran en ventaja.
Con el tiempo adicionado, el juvenil que debutó internacionalmente, Lucas Silva, lanzó un grandioso centro a la olla para que Martínez Quarta estampara un firme cabezazo con el que el Millonario logró la ansiada y agónica victoria para treparse a la cima del Grupo H.
La próxima semana, Red Bull Bragantino deberá visitar a Blooming, el jueves 7 de mayo, a las 21:30 horas. Por su parte, River tendrá que viajar hacia Venezuela para enfrentar a Carabobo, en el mismo día y horario.
El penal que tapó Santiago Beltrán
¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!
Franco Jaroszewicz es el único futbolista de River que quedó afuera del banco de suplentes.
De esta manera, entre los relevos están Ezequiel Centurión, Fabricio Bustos, Matías Viña, Germán Pezzella, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Santiago Lencina, Kendry Páez, Lautaro Pereyra, Joaquín Freitas y Agustín Ruberto.
El historial de Red Bull Bragantino con Wilmar Roldán en el arbitraje
Wilmar Roldán dirigió a Red Bull Bragantino en dos oportunidades: obtuvo un empate y una derrota.
¡RIVER CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Eduardo Coudet eligió a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.
La terna arbitral de Red Bull Bragantino vs. River
Wilmar Roldán, oriundo de Colombia, fue designado por la Conmebol para dirigir el encuentro en tierras brasileñas. Está acompañado por las siguientes autoridades:
Asistente 1: Jhon Leon (COL)
Asistente 2: Jhon Gallego (COL)
Cuarto árbitro: Carlos Ortega (COL)
VAR: Leonard Mosquera (COL)
AVAR: Sebastián Vela (COL)
Wilmar Roldán, el elegido para Red Bull Bragantino vs. River.
Publicidad
La posible formación de River vs. Red Bull Bragantino
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Joaquín Freitas o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
La posible formación de Red Bull Bragantino vs. River
Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.
Redactor de Bolavip Argentina desde 2021, dedicado a la cobertura del fútbol argentino y de la agenda deportiva general. Su recorrido en medios comenzó en 2013 y suma pasos por espacios gráficos y radiales como FWTV, Eco Medios y Radio Late.