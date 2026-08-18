Universidad Católica 0-0 Estudiantes EN VIVO y ONLINE por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Al Pincha se le escapó la victoria como local y busca el pasaje a cuartos del otro lado de la Cordillera.

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata visita este martes a Universidad Católica en el Claro Arena. El encuentro comenzará a las 21.30, hora argentina, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+.

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En la ida, el Pincha encontró una rápida primera ventaja y la mantuvo durante gran parte del encuentro, pero Cruzados reaccionó sobre el final y se llevó un empate valioso. El ganador de esta serie chocará en cuartos de final ante Rosario Central o Corinthians.

Minuto a minuto

Las formaciones de Universidad Católica y Estudiantes

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.

Los árbitros de U. Católica vs. Estudiantes

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

Asistente 1: John León (COL).

Asistente 2: John Gallego (COL).

Cuarto árbitro: Diego Ulloa (COL).

VAR: David Rodríguez (COL).

AVAR: Ricardo García (COL).

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