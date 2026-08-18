Universidad Católica 0-0 Estudiantes EN VIVO y ONLINE por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata visita este martes a Universidad Católica en el Claro Arena. El encuentro comenzará a las 21.30, hora argentina, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se podrá sintonizar a través de Fox Sports y Disney+.
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En la ida, el Pincha encontró una rápida primera ventaja y la mantuvo durante gran parte del encuentro, pero Cruzados reaccionó sobre el final y se llevó un empate valioso. El ganador de esta serie chocará en cuartos de final ante Rosario Central o Corinthians.
Minuto a minuto
Las formaciones de Universidad Católica y Estudiantes
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.
ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.
Conmebol le abrió un expediente disciplinario a Rosario Central tras su partido ante Corinthians
Los árbitros de U. Católica vs. Estudiantes
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL).
- Asistente 1: John León (COL).
- Asistente 2: John Gallego (COL).
- Cuarto árbitro: Diego Ulloa (COL).
- VAR: David Rodríguez (COL).
- AVAR: Ricardo García (COL).