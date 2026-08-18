Con dos ausencias de peso y sin Montiel, los convocados de River para enfrentar a Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

Coudet dio la lista con los futbolistas que viajarán a Colombia para abrir los octavos de final del certamen.

Luego de la victoria ante Argentinos Juniors, River ya dio vuelta la página y se prepara para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en condición de visitante.

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De cara a este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, dio la lista con los futbolistas convocados para viajar a Colombia y la misma cuenta con novedades con respecto a la presentada para el compromiso ante el Bicho de La Paternal.

Finalmente, luego de salir lesionado a causa de una distensión en el aductor izquierdo, el lateral derecho Gonzalo Montiel no forma parte de la nómina y se quedará recuperándose en Argentina, por lo que el ‘Chacho’ deberá definir a su reemplazante.

Por otro lado, tanto Marcos Acuña como Sebastián Driussi siguen ausentes. En ambos casos se espera que puedan estar presentes para enfrentar a Vélez el próximo domingo en el Estadio Más Monumental, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Cabe destacar que para este encuentro Coudet deberá hacer por lo menos dos cambios obligados, ya que no podrá contar ni con Francisco Ortega ni con Lucas Beltrán debido a que ambos quedaron marginados de los cambios en la lista de buena fe para esta instancia.

En cuanto a las altas, aparecen juveniles que se desempeñan en la Reserva como el arquero Franco Jaroszewicz, relegado en la consideración, más los laterales Ángel Susano y Valentín Lucero, más el delantero Jonathan Spiff, quienes reemplazarán a los mencionados Ortega y Beltrán.

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Los convocados de River para enfrentar a Independiente Santa Fe

Arqueros : Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión, Franco Jaroszewicz.

: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión, Franco Jaroszewicz. Defensores : Ángel Susano, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Facundo González, Valentín Lucero.

: Ángel Susano, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Facundo González, Valentín Lucero. Volantes : Aníbal Moreno, Lucas Silva, Fausto Vera, Tobías Andrada, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lautaro Pereyra, Thiago Almada.

: Aníbal Moreno, Lucas Silva, Fausto Vera, Tobías Andrada, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lautaro Pereyra, Thiago Almada. Delanteros: Ángel Correa, Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré, Jonathan Spiff.

La posible formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada y Rafael Santos Borré.