Atento Boca: Independiente Santa Fe y Vasco da Gama no se sacaron ventajas por la Copa Sudamericana

Los posibles rivales del Xeneize en las semifinales iniciaron su serie en Bogotá y dejaron todo abierto para la vuelta en Brasil.

Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Independiente Santa Fe y Vasco da Gama igualaron sin goles en el Campín de Bogotá. La próxima semana volverán a verse las caras con la localía invertida.

Luego de derrotar a River Plate por penales en el Estadio Monumental, el combinado colombiano buscaba sacarse de encima a otro equipo importante del continente. En el horizonte, además, Boca Juniors aparece como posible rival en una hipotética serie de semifinales, si el Xeneize deja en el camino a Sao Paulo.

A pesar de jugar de visitante, el elenco carioca salió a buscar el resultado y tuvo las más claras del primer tiempo. Sin embargo, ninguno de los equipos logró ser efectivo, por lo que el 0-0 se trasladó al complemento.

La segunda parte también tuvo un desarrollo parejo, con chances peligrosas para ambos lados, aunque ninguno consiguió capitalizar. Fue 0-0 en el partido de ida. El boleto para las semifinales se definirá en Río de Janeiro.

El cuadro de la Copa Sudamericana

Cuándo es el partido de vuelta

Luego del primer capítulo de la serie en Bogotá, Vasco da Gama e Independiente Santa Fe se volverán a ver las caras el próximo martes 15 de septiembre en el Estádio São Januário de Río de Janeiro desde las 19, hora argentina.

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