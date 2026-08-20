Vasco da Gama pasó por arriba a Olimpia y espera por River en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

En Asunción, el conjunto brasileño se recuperó de un flojo comienzo y terminó imponiéndose por 4-1. Aguarda por River o Santa Fe.

Luego de la postergación generada por el terremoto en Colombia, River Plate puso primera marcha en el marco de los octavos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana. En ese contexto, el equipo comandado tácticamente por Eduardo Coudet no jugó nada bien visitando a Independiente Santa Fe, pero rescató un empate 0-0.

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De este modo, el combinado Millonario quedó muy bien parado de cara a lo que será la resolución de la serie, el próximo miércoles y con el imponente Estadio Monumental de Núñez como escenario. En Buenos Aires, con una victoria por cualquier resultado, River conseguirá el anhelado boleto rumbo a los cuartos de final del certamen continental.

Paralelamente, este jueves se resolvió el potencial contrincante de River en esa instancia de la Copa Sudamericana. Es que, en Paraguay, Olimpia y Vasco da Gama volvieron a verse las caras con el objetivo en común de seguir avanzando en el torneo. Lo hicieron después de lo que fue el pálido empate 0-0 llevado a cabo en Brasil.

En el mítico Estadio Defensores del Chaco de Asunción, paraguayos y brasileños afrontaron un partido clave para la continuidad de ambos en la Sudamericana. Salieron a la cancha bajo la órbita de una serie absolutamente pareja y equilibrada y siendo conscientes de que una eliminación se traduciría en un rotundo fracaso.

En medio de ese panorama, la historia no pudo comenzar de una mejor manera para el equipo comandado tácticamente por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez. Sucede que, cuando transcurrían jugados 15 minutos del período inicial, el chileno Esteban Matus diagramó una muy buena anotación para quebrantar la resistencia brasileña.

Golazo de Matus

DEJEN DE BUSCAR… ¡¡ES EL MEJOR GOL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!! El chileno Esteban Matus se tuvo fe de larga distancia y la clavó en el ángulo para el 1-0 de Olimpia vs. Vasco Da Gama. ¡INATAJABLE!



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Sin embargo, Vasco da Gama sacó a relucir toda su jerarquía y también su talento individual para dar vuelta la historia antes del desembarco del descanso. Thiago Mendes empató el partido cuando se jugaban 29 minutos del primer tiempo, mientras que David apareció en escena a los 36 minutos de ese mismo período inicial.

Lo empató Thiago Mendes

JUEGO ASOCIADO TOP: Thiago Mendes armó una gran jugada colectiva y luego remató para el 1-1 de Vasco da Gama vs. Olimpia por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana.



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David lo dio vuelta

¡LO DIO VUELTA VASCO DA GAMA! David arremetió en velocidad y DE PECHO anotó el 2-1 vs. Olimpia por los 8vos de la CONMEBOL #Sudamericana. ¡TOP!



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Posteriormente, ya en la etapa complementaria, Vasco da Gama no hizo más que ampliar distancias y asegurar su presencia en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a River o Independiente Santa Fe. Fue victoria 4-1 de los cariocas gracias a los tantos conseguidos por Adson (70′) y Claudio Spinelli (84′).

Golazo de Adson para el tercero

INSCRIPCIONES ABIERTAS… ¡CÁTEDRA DE CÓMO ABRIR EL PIE! GOLAZO sensacional de Adson para el 3-1 de Vasco da Gama sobre Olimpia en los 8vos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Spinelli y el cuarto de Vasco

NO PODÍA FALTAR EL DE CLAUDIO PAUL: Spinelli cabeceó dentro del área y firmó el 4-1 de Vasco da Gama vs. Olimpia. ¡GOLEADA EN PARAGUAY!



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¿Cuándo se jugaría River vs. Vasco da Gama?

La potencial serie correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre River Plate y Vasco da Gama se llevaría a cabo, en primera instancia, del 8 al 10 de septiembre en cuanto al partido de ida en Brasil, para luego llevar adelante la revancha entre el 15 y el 17 de septiembre en Argentina.

El cuadro de la Copa Sudamericana