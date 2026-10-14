Atlético Mineiro goleó a City Torque y puso un pie y medio en la final de la Copa Sudamericana

El Galo se hizo fuerte de local y deberá resistir en Uruguay para sacar pasaje a Barranquilla.

En el Arena MRV, Atlético Mineiro derrotó por 3-0 a Montevideo City Torque por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Reinier, Bernard y Borbas fueron los autores de los goles que dejaron al Galo muy cerca de la gran definición.

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Luego de que Vasco da Gama ganara el primer capítulo de la serie ante Boca en La Bombonera, fue el turno de los otros dos semifinalistas de saltar a la cancha en la pelea por los lugares a la gran final de Barranquilla.

El combinado brasileño dominó como local y lo demostró con goles desde el primer tiempo. A los 23 minutos, Tomás Cuello hizo una jugada exquisita sobre la banda derecha y, en el segundo palo, Reinier la completó al definir sin oposición. Antes del entretiempo, Bernard estiró la diferencia con un buen remate al palo corto.

¡¡GOLAZO TOTAL!! Tomás Cuello pintó a su marcador y luego Victor Hugo habilitó a Reinier para el primero de Atlético Mineiro vs. City Torque. ¡FÚTBOL!



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¡LO QUE JUEGA ESTE EQUIPO! Bernard recuperó, luego capitalizó el contragolpe a la perfección y definió para el segundo de Atlético Mineiro vs. City Torque. GO-LA-ZO.



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A 10 minutos del final del partido, Thiago Borbas puso cifras definitivas luego de que Eduardo Domínguez le dio ingreso desde el banco de suplentes. Tras una buena combinación del equipo, el uruguayo la empujó en el área chica y firmó la goleada.

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¡PERFECTO, PERFECTO CABALLEROS! Atlético Mineiro se lució con un gran juego asociado a puro toque y el uruguayo Thiago Borbas firmó el tercero ante City Torque. ¿Serie liquidada en la Ida?



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Cuándo se juegan los partidos de vuelta

Martes 20 de octubre – 21.30 – Vasco da Gama vs. Boca Juniors

Miércoles 21 de octubre – 19.00 – Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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