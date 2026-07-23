Boca y O’Higgins abren la serie por la Copa Sudamericana: horario, alineaciones y estadio

Fuera de la Libertadores, el Xeneize busca revancha a nivel internacional en pleno reencuentro con su gente en La Bombonera.

Aunque la Copa Libertadores estaba en los planes de Boca Juniors para este 2026, el Xeneize no hizo un buen papel en la fase de grupos y ahora piensa en la Copa Sudamericana. Por un lugar en los octavos de final, el club de la Ribera enfrentará a O’Higgins.

El primer capítulo de la llave será este jueves a las 21.30 en La Bombonera y la revancha se disputará el 30 de julio, del otro lado de la Cordillera. Será el reencuentro entre jugadores de Boca y sus hinchas tras casi dos meses, cuando perdieron ante Universidad Católica por la Fecha 6 de la fase de grupos de la Libertadores.

La Bombonera, escenario de Boca vs. O’Higgins. (Foto: Getty)

Posibles alineaciones de Boca y O’Higgins

BOCA: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’HIGGINS: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

El equipo arbitral

Andrés Matonte será el árbitro principal.

Christian Ferreyra estará en el VAR.

A1: Martín Soppi

A2: Horacio Ferreiro

4️to: José Burgos

AVAR: Richard Trinidad

*Todos los designados, de nacionalidad uruguaya.

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Cómo llegaron Boca y O’Higgins a esta instancia

Boca había disputado la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no tuvo éxito. Fue tercero en su zona detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, solo por delante de Barcelona de Ecuador.

O’Higgins, en cambio, hizo un buen papel en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al avanzar como segundo de su grupo, detrás de Sao Paulo. En el camino, por esa misma zona, quedaron Millonarios y Boston River.

El historial entre Boca y O’Higgins

Los duelos entre Boca y O’Higgins por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026 serán los primeros de la historia entre estos clubes. Los chilenos buscan hacer historia en La Bombonera.

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Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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