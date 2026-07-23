Este jueves por la noche, Boca recibe a O’Higgins por el cruce de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Además, el encuentro se transmite por ESPN, Disney+ y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
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Boca vs. O’Higgins EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto
En La Bombonera, el Xeneize recibe al elenco chileno por el cruce de ida de los 16avos de final.
Cómo llega O'Higgins
O'Higgins viene de disputar las semifinales de la Copa de la Liga, en la que venció por penales a Ñublense tras un global de 2-2. Así, clasificó a la final.
Cómo llega Boca
Hasta ahora, el Xeneize solo jugó un partido oficial en el segundo semestre: venció 2-0 a Sarmiento por la Copa Argentina 2026.
El equipo arbitral
- Árbitro: Andrés Matonte.
- Asistente: Martín Soppi.
- Asistente: Horacio Ferreiro.
- Cuarto Árbitro: José Burgos.
- VAR: Christian Ferreyra.
- AVAR: Richard Trinidad.
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