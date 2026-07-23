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Copa Sudamericana

Boca vs. O’Higgins EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

En La Bombonera, el Xeneize recibe al elenco chileno por el cruce de ida de los 16avos de final.

Boca - O'Higgins, por la Copa Sudamericana.
Boca - O'Higgins, por la Copa Sudamericana.

Este jueves por la noche, Boca recibe a O’Higgins por el cruce de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Además, el encuentro se transmite por ESPN, Disney+ y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Cómo llega O'Higgins

O'Higgins viene de disputar las semifinales de la Copa de la Liga, en la que venció por penales a Ñublense tras un global de 2-2. Así, clasificó a la final.

Cómo llega Boca

Hasta ahora, el Xeneize solo jugó un partido oficial en el segundo semestre: venció 2-0 a Sarmiento por la Copa Argentina 2026.

El equipo arbitral

  • Árbitro: Andrés Matonte.
  • Asistente: Martín Soppi.
  • Asistente: Horacio Ferreiro.
  • Cuarto Árbitro: José Burgos.
  • VAR: Christian Ferreyra.
  • AVAR: Richard Trinidad.
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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