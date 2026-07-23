Boca vs. O’Higgins EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

En La Bombonera, el Xeneize recibe al elenco chileno por el cruce de ida de los 16avos de final.

Este jueves por la noche, Boca recibe a O’Higgins por el cruce de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Además, el encuentro se transmite por ESPN, Disney+ y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.