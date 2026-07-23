La emotiva despedida de Nicolás Otamendi de la Selección Argentina: “Hasta siempre”

El experimentado zaguero central subió un posteo a su cuenta de Instagram y confirmó su adiós a la Albiceleste tras el Mundial 2026.

Ya terminó la Copa del Mundo 2026 y bien se sabe que la Selección Argentina logró el subcampeonato tras perder ante España, lo que significó la segunda final consecutiva tras conquistar la gloria en Qatar 2022. En ese sentido, apenas 5 días más tarde del partido, Nicolás Otamendi confirmó que ya no vestirá la camiseta albiceleste.

Bien se sabía que el defensor de 38 años estaba representando por última vez al combinado nacional en el Mundial 2026, pero faltaba el anuncio oficial para que quede formalmente confirmado. De esta manera, el flamante refuerzo de River y que volvió al fútbol argentino después de tanto tiempo, se despidió a través de sus redes sociales.

Nicolás Otamendi en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en su cuenta personal de Instagram, el zaguero central fue contundente. “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera“, empezó el largo descargo que escribió el referente. Luego, Otamendi sentenció: “La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos“.

Por otro lado, otro punto importante la publicación fue el cierre. “Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país“, expresó Nicolás antes de terminar sus palabras. Finalmente, culminó: “Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida“.

Nicolás Otamendi en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que, a lo largo de su estadía en la Selección Argentina, ganó 4 títulos: Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022. Vale recordar que su debut fue el 19 de mayo de 2009, con Diego Armando Maradona como entrenador, quien lo llevó al Mundial 2010. Además, disputó 139 partidos y convirtió 8 goles.

El posteo completo de Nicolás Otamendi

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

Nicolás Otamendi, Lionel Messi y Ángel Di María con la Copa América 2024. (Getty Images)

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El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

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Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

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Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección”.