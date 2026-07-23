La enorme asistencia de Leandro Paredes para el gol de Miguel Merentiel para que Boca le gane a O’Higgins por la Copa Sudamericana

Boca no lograba romper la paridad frente a O’Higgins en el primer cruce correspondiente a los 16avos de final de la Copa Sudamericana, en La Bombonera, hasta que Leandro Paredes asistió con un gran pase a Miguel Merentiel, quien definió con total frialdad para estampar el 1-0 en favor del local.

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Por momentos, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena sufrían en la defensa y no lograba cristalizar las ocasiones de peligro que generaba desde el sector izquierdo con los ataques de Lautaro Blanco. Pero la mira calibrada de Paredes, con un pase milimétrico que sirvió para romper líneas, dejó solo al uruguayo, quien definió ante la salida del arquero Omar Carabalí.

De esta manera, el futbolista con pasado en Defensa y Justicia alcanzó su primer tanto en lo que va de la competencia, pero rompió una racha de 2 meses y 15 días sin convertir con la camiseta azul y oro, ya que el último gol fue contra Cruzeiro, el pasado 19 de mayo, por la Copa Libertadores.

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins.



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El cuadro de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVES

Miguel Merentiel anotó el 1-0 de Boca ante O’Higgins en La Bombonera.

anotó el 1-0 de Boca ante O’Higgins en La Bombonera. Leandro Paredes dio la asistencia en los 16avos de la Copa Sudamericana.

dio la asistencia en los 16avos de la Copa Sudamericana. 2 meses y 15 días pasaron desde su último gol contra Cruzeiro.