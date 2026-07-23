El Xeineize se presenta en su primer partido de la fase de Playoffs de la Copa Sudamericana.

Este jueves 23 de julio Boca Juniors hará su estreno en la Copa Sudamericana, jugando la ida de los Playoffs de la competición contra O’Higgins, en La Bombonera. Será el primero de los dos enfrentamientos entre el conjunto argentino y el chileno, ya que la fase es de ida y vuelta.

¿Qué pasa si Boca gana, empata o pierde hoy contra O’Higgins por la Copa Sudamericana?

Si Boca le gana hoy a O’Higgins en La Bombonera, podrá sacar una diferencia de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves 30 de julio, en el estadio El Teniente, donde el equipo trasandino hace de local en Rancagua.

en La Bombonera, podrá sacar una diferencia de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves 30 de julio, en el estadio El Teniente, donde el equipo trasandino hace de local en Rancagua. Si Boca empata hoy contra O’Higgins , la definición tendrá lugar el próximo jueves en Chile. No hay ventaja deportiva ni tiempo suplementario, por lo que si persiste la igualdad, todo se definirá en penales, con O’Higgins como local.

, la definición tendrá lugar el próximo jueves en Chile. No hay ventaja deportiva ni tiempo suplementario, por lo que si persiste la igualdad, todo se definirá en penales, con O’Higgins como local. Si Boca pierde hoy contra O’Higgins necesitará dar vuelta la historia en el partido del próximo jueves en tierras chilenas.

En la instancia de Playoffs de la Copa Sudamericana no hay tiempo suplementario, ni ventaja deportiva, ni gol de visitante. Es por ello que cualquier igualdad tras los 180 minutos computados entre el partido de ida y el partido de vuelta, se definirá en una tanda de penales.