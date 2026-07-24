Las primeras palabras de Ángel Correa como jugador de River: “Estoy muy contento”

El campeón del mundo habló tras realizarse la revisión médica. Conocerá a sus nuevos compañeros por la tarde.

Ángel Correa ya se hizo la revisión médica y solo una firma lo separa de ser jugador de River. Luego de salir del centro médico, antes de sumarse a las filas de Eduardo Coudet, el campeón del mundo rompió el silencio y exteriorizó sus primeras sensaciones por la transferencia.

Lo cierto es que, por primera vez desde su arribo al país, se encargó de dejarle un mensaje a los simpatizantes del Millonario ya vistiendo La Banda. “Hola a todos los hinchas de River, estoy muy contento de estar acá”, declaró el futbolista de 31 años surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo.

Ángel Correa, nuevo refuerzo de River Plate.

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. En ese sentido, el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, se refirió a los hinchas y al Monumental. “Espero verlos pronto y disfrutar en este hermoso estadio que tenemos”, expresó sin titubear.

Por último y mientras lucía la casaca rojiblanca, hizo una última declaración. “Un abrazo grande para todos”, cerró el jugador, que estará en el Monumental este sábado viendo a sus nuevos compañeros enfrentar a Barracas Central.

"HOLA A TODOS LOS HINCHAS DE RIVER, ESTOY MUY CONTENTO DE ESTAR ACÁ, ESPERO VERLOS PRONTO Y DISFRUTAR EN ESTE HERMOSO ESTADIO QUE TENEMOS"



⭐ El mensaje de Angelito Correa, ya con la banda cruzandole el pecho, para la gente del Millo… ¿ILUSIONADOS con el Campeón del Mundo?



📹… pic.twitter.com/8F951iRfQV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

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Cuánto pagó River por Ángel Correa

Según pudo saber Bolavip, River desembolsará 15 millones de dólares por el pase, además podría pagar otros dos millones en objetivos. De esta manera, el futbolista con pasado en Atlético de Madrid regresará al fútbol argentino luego de once años.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. pic.twitter.com/cAr5ciwDZO — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

“River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”, informó River en sus redes sociales oficiales, a primera hora del viernes 24 de julio.

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La última temporada de Ángel Correa

A mediados de 2025, Ángel Correa arribó a Tigres. En esta temporada, el delantero argentino disputó un total de 54 partidos en los que marcó 23 goles y brindó 14 asistencias. Correa llega con rodaje a River, fueron muchos minutos en el último año y también mostró un gran nivel en el elenco mexicano.