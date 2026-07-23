Involucran a España en un informe de manipulación de partidos durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 fue el más grande de la historia: 104 partidos, 48 selecciones y 39 días de acción constante. FIFA buscó dejar una imagen intachable, informando en la jornada de miércoles que toda la competición se llevó a cabo de forma impecable, sin actividades sospechosas.

Sin embargo, una investigación de un grupo independiente, promovida por el Council of Europe (COE) lanzó una advertencia sobre 7 partidos. Esta red internacional, establecida en virtud del Convenio Macolin del Consejo de Europa, reúne plataformas nacionales para combatir la manipulación de las competiciones deportivas.

El COE hizo un informe que reveló 7 alarmas durante el Mundial.

La operación movilizó 14 de estas plataformas para identificar y analizar los riesgos que pudieran afectar a la competición, hubo 15 partidos analizados con mayor detenimiento, así como 12 situaciones específicas.

El resumen del informe, que aún no fue compartido al detalle, fue que se encontraron 7 advertencias amarillas. El grupo categoriza los eventos en cuatro colores: verde (todo ok), amarillo (alarma), naranja (alarma mayor) y rojo (alarma total).

Un experto y ex colaborador del grupo explicó que esto puede explicarse por comportamientos atípicos, y no necesariamente implican una manipulación como tal.

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En su propio informe, FIFA negó cualquier tipo de actividad sospechosa. (Getty)

Los partidos que encendieron las alarmas

Si bien el reporte no lo expresa como tal, el New York Times consultó fuentes empapadas en el tema, las cuales señalaron como potenciales situaciones conflictivas el partido de España y Cabo Verde, por los casi 5 millones apostados a que la selección española no le ganaba a su par africano; el gol anulado a Ferrán Torres en el España-Arabia y la tarjeta roja al sudafricano Themba Zwane en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En diálogo con el NY Times, un experto puso el ojo en dos partidos de España y uno de México.

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También la situación de la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun y su permiso para jugar igualmente el partido de octavos de final contra Bélgica. De acuerdo a las fuentes, se formularon apuestas a su participación en el partido apenas terminó el partido vs. Bosnia. Es decir, previo incluso a que FIFA diera el visto bueno para que el goleador jugase el siguiente partido, en una decisión sin precedentes.

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