La fecha 13, con mucho en juego: el panorama de la Tabla Anual y qué necesita cada equipo

Después de este fin de semana, solo quedarán 3 jornadas para definir las clasificaciones a la Copa Libertadores y Sudamericana de 2027.

El Torneo Clausura 2026 ya llegó a tres cuartos de sus jornadas y ahora empieza la fecha 13 de 16, que va a definir los clasificados a los octavos de final y al mismo tiempo quiénes jugarán las Copa Libertadores y Sudamericana del 2027. En ese sentido, Boca y River tienen un rol protagónico pero afrontan complicaciones y contextos adversos, por lo que deben pisar el acelerador.

A su vez, Independiente Rivadavia sigue siendo el líder absoluto de la Tabla Anual 2026, donde se define lo importante. Además, Argentinos Juniors, Rosario Central y Vélez son candidatos y no le pierden pisada al puntero. Pero también hay que tener en cuenta a Instituto, Estudiantes y Gimnasia, sin menospreciar a Lanús, Defensa y Justicia, Independiente y Huracán.

Lo cierto es que la fecha 13 tiene cruces determinantes. Sin ir más lejos, se juega el clásico de Avellaneda que podría sentenciar la temporada de ambos, según el resultado. De hecho, este jueves el Globo recibe al Lobo en un duelo directo por entrar en la pelea de arriba. Por otro lado, muchos juegan de visitante, por lo que podrían dejar puntos claves en el camino.

El panorama de cada equipo que pelea la Tabla Anual

Independiente Rivadavia: el puntero de la Tabla Anual recibe a Tigre este sábado en un partido fundamental para mantener el liderazgo y la ventaja con sus perseguidores. Sin embargo, si consigue un empate o una derrota podría caer hasta el quinto puesto .

el puntero de la Tabla Anual este sábado en un partido fundamental para mantener el liderazgo y la ventaja con sus perseguidores. Sin embargo, si consigue un empate o una derrota . Boca Juniors: este viernes en La Bombonera enfrenta a Talleres en medio de la serie contra Vasco da Gama (pierde 1-0). Si gana queda primero momentáneamente y se asegura ser escolta en el peor escenario. Pero si pierde o empata con la T, se arriesga a perder posiciones.

este viernes en La Bombonera en medio de la serie contra Vasco da Gama (pierde 1-0). y se asegura ser escolta en el peor escenario. Pero si pierde o empata con la T, se arriesga a perder posiciones. Argentinos Juniors: con la ilusión de ser líder, visita a Banfield que viene en levantada. Sin embargo, en los últimos partidos no tuvo su mejor nivel y empezó a dejar puntos en el camino.

con la ilusión de ser líder, que viene en levantada. Sin embargo, en los últimos partidos no tuvo su mejor nivel y empezó a dejar puntos en el camino. Rosario Central: en su mejor momento de la temporada, viene de golear 5-0 a Independiente Rivadavia. Ahora, visita a Atlético Tucumán, con el objetivo de sumar de a tres y meterle mucha presión a los de arriba.

Ángel Di María, autor de un gol de Rosario Central ante Independiente Rivadavia.

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Vélez Sarsfield: últimamente en caída y perdiendo jugadores por lesión, el Fortín recibe a Gimnasia de Mendoza en Liniers para conseguir la victoria que le permita seguir codeándose con los de arriba.

últimamente en caída y perdiendo jugadores por lesión, el Fortín en Liniers para conseguir la victoria que le permita seguir codeándose con los de arriba. Instituto: el mejor del Torneo, visita a Defensa y Justicia en un duelo de candidatos en el Torneo Clausura. ¿La intención? Ganar para seguir en puestos de Copa Sudamericana, pero empezar a soñar con la Libertadores.

el mejor del Torneo, en un duelo de candidatos en el Torneo Clausura. ¿La intención? Ganar para seguir en puestos de Copa Sudamericana, pero empezar a soñar con la Libertadores. River Plate: en un partido con mucho morbo por el pasado, visita a Belgrano. Obligado a ganar para acercarse a los puestos de Copa Libertadores y entrar a los playoffs, el Millonario tiene una parada muy difícil en Córdoba.

Thiago Almada, figura de River.

Estudiantes: en medio de la serie con Flamengo, recibe a San Lorenzo que viene de ganar. Mientras apunta todo a la semifinal, este partido es determinante para saber si sigue en la pelea o queda relegado.

en medio de la serie con Flamengo, que viene de ganar. Mientras apunta todo a la semifinal, este partido es determinante para saber si sigue en la pelea o queda relegado. Gimnasia: por ahora, en puestos de Sudamericana. Sin embargo, recibe a Huracán que está al acecho para jugar competiciones internacionales en 2027.

por ahora, en puestos de Sudamericana. Sin embargo, que está al acecho para jugar competiciones internacionales en 2027. Lanús: tras ganarle a Vélez, el Granate visita a Platense con la ilusión de meterse en puestos de Sudamericana antes de la recta final del Campeonato doméstico.

tras ganarle a Vélez, el Granate con la ilusión de meterse en puestos de Sudamericana antes de la recta final del Campeonato doméstico. Defensa y Justicia: en un duelo de candidatos al Torneo, recibe a Instituto para intentar disputar un certamen internacional durante la próxima temporada.

en un duelo de candidatos al Torneo, para intentar disputar un certamen internacional durante la próxima temporada. Independiente: en lo que será un fin de semana caliente, juega el clásico contra Racing. No solo podría definir la temporada, sino que lo podría dejar prácticamente sin posibilidades de jugar la siguiente Sudamericana.

en lo que será un fin de semana caliente, No solo podría definir la temporada, sino que lo podría dejar prácticamente sin posibilidades de jugar la siguiente Sudamericana. Huracán: casi que se juega la última bala. Contra un rival directo y que está más arriba, recibe a Gimnasia para acercarse a puestos de clasificación a competiciones internacionales y pelear por uno de los primeros puestos.

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Lucas Blondel, autor de un gol de Huracán en el triunfo contra River.

La Tabla Anual 2026