Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

En el Estadio Morumbí, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a Sao Paulo en búsqueda de hacer valer la victoria obtenida como local y así lograr la clasificación a las semifinales del certamen continental.

Gracias al triunfo en La Bombonera con el gol de Miguel Merentiel, el elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena sabe que con conseguir de mínima un empate se asegurará el boleto a la próxima instancia, en donde se enfrentará al vencedor de la llave entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.

Sao Paulo, por su parte, está obligado a ganar para seguir con vida en la competencia. En caso de hacerlo por un gol de diferencia llevará la definición a los penales, mientras que si lo hace por dos o más, pasará directamente. Cabe destacar que ya no existe la regla del gol de visitante.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Sao Paulo por Copa Sudamericana

Si Boca gana: una victoria, por cualquier diferencia, automáticamente le dará la clasificación al Xeneize a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Si Boca empata: debido a que ganó en la ida, un empate lo dejará arriba en el global, por lo que también obtendrá el boleto a la próxima instancia del certamen continental.

Si Boca pierde: en caso de perder por un gol, el clasificado a semifinales se conocerá a través de la tanda de penales, mientras que si cae por una diferencia de dos o más, quedará eliminado.

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Las formaciones del partido

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