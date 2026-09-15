Gustavo Tejera, el árbitro de la vuelta de cuartos entre Boca y Sao Paulo

Boca y Sao Paulo definen quién será semifinalista de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena ganaron la ida por 1 a 0 con gol de Miguel Merentiel, por lo que llegan con una mínima ventaja al duelo de vuelta. Para este encuentro, la Conmebol determinó que el uruguayo Gustavo Tejera sea el encargado de impartir justicia.
Cabe destacar que el vencedor de esta llave se verá las caras contra el ganador de la serie entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que finalizaron 0 a 0 en el partido de ida en Colombia.
El cuerpo arbitral para Sao Paulo vs. Boca
- Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)
- Asistentes: Nicolás Tarán y Martín Soppi (Uruguay)
- Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)
- VAR: Leodán González (Uruguay)
Gustavo Tejera. (Foto: Getty).
El historial de Boca con Tejera
- Boca 2 – 0 Always Ready | Copa Libertadores 2022
- Boca 1 – 0 Sportivo Trinidense | Copa Sudamericana 2024
- Universidad Católica 1 – 2 Boca | Copa Libertadores 2026
Sao Paulo vs. Boca, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: hora, TV, alineaciones y árbitro
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DATOS CLAVE
- Boca y Sao Paulo definirán al semifinalista de la Copa Sudamericana en Brasil.
- Miguel Merentiel marcó el gol con el que Boca ganó la ida 1-0.
- Gustavo Tejera fue designado árbitro principal por Conmebol para la vuelta.