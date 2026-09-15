Gustavo Tejera, el árbitro de la vuelta de cuartos entre Boca y Sao Paulo

El Tricolor recibirá en el Morumbí al Xeneize por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca y Sao Paulo definen quién será semifinalista de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena ganaron la ida por 1 a 0 con gol de Miguel Merentiel, por lo que llegan con una mínima ventaja al duelo de vuelta. Para este encuentro, la Conmebol determinó que el uruguayo Gustavo Tejera sea el encargado de impartir justicia.

Cabe destacar que el vencedor de esta llave se verá las caras contra el ganador de la serie entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que finalizaron 0 a 0 en el partido de ida en Colombia.

El cuerpo arbitral para Sao Paulo vs. Boca

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)

Gustavo Tejera (Uruguay) Asistentes: Nicolás Tarán y Martín Soppi (Uruguay)

Nicolás Tarán y Martín Soppi (Uruguay) Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)

José Burgos (Uruguay) VAR: Leodán González (Uruguay)

Gustavo Tejera. (Foto: Getty).

El historial de Boca con Tejera

Boca 2 – 0 Always Ready | Copa Libertadores 2022

Boca 1 – 0 Sportivo Trinidense | Copa Sudamericana 2024

Universidad Católica 1 – 2 Boca | Copa Libertadores 2026

Mirá el resumen de Bolavip de la ida de los cuartos de las Copas

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