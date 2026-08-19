Tras confirmarse el duelo con Boca, San Pablo tiene competencia con un histórico inglés por Jamie Vardy

El futuro de Jamie Vardy es una incógnita, pero puede estar en Sudamérica. Tras su última temporada en Italia, el delantero inglés define su nuevo club y el destino podría llevarlo a La Bombonera dentro de un par de semanas, ya que San Pablo es un candidato firme a quedarse con su ficha. Sin embargo, le surgió un competidor fuerte.

El Tricolor, que hace un par de horas eliminó a Bolívar de la Copa Sudamericana y se confirmó como próximo rival de Boca, ahora deberá pelear mano a mano con West Ham. El histórico club londinense quiere al atacante para afrontar la recientemente iniciada Championship, con el objetivo de regresar a la Premier League cuanto antes.

De acuerdo a lo informado por el periodista especializado Nicolo Schira, los Hammers iniciaron conversaciones para fichar a Vardy, que tiene el pase en su poder. Se trata de una alternativa de lujo para su camino de regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Pocos días atrás, Fabrizio Romano reveló que San Pablo le acercó una propuesta concreta a la leyenda de Leicester City para llegar al fútbol brasileño. Sin embargo, el futbolista de 39 años sigue evaluando alternativas para definir su próximo paso.

La última temporada de Jamie Vardy

Durante la última temporada, Jamie Vardy defendió la camiseta de Cremonese y no pudo evitar el descenso a la Serie B. Con 34 puntos en 38 fechas, su equipo finalizó 18° en la Serie A y perdió la categoría junto con Pisa y Hellas Verona.

A nivel individual, el aporte del centrodelantero inglés fue durante 2.108 minutos distribuidos en 29 partidos. Su saldo fue de 7 goles y 3 asistencias, que no alcanzaron para cumplir el objetivo de la permanencia. En ese lapso, recibió 5 tarjetas amarillas y no fue expulsado.

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¿Cuándo juegan San Pablo y Boca?

Boca enfrentará a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La serie se abrirá en Buenos Aires, entre el 8 y 10 de septiembre, con horario a confirmar. La revancha será en el Morumbí, siete días después, entre el 15 y 17 del mismo mes.