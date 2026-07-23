Las posibles alineaciones de Boca y O’Higgins por la Copa Sudamericana

En La Bombonera se disputará el encuentro de ida del playoff para los octavos de final del certamen continental.

En La Bombonera, por el partido de ida de los playoff por un lugar en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe a O’Higgins de Chile en búsqueda de un resultado positivo para llegar bien parado a la vuelta, en la que definirá en condición de visitante.

El Xeneize hará su debut en este certamen ya que fue uno de los ocho equipos que bajaron de la Copa Libertadores tras quedar tercero en su grupo, por detrás de Cruzeiro y U. Católica. Esta es su vuelta a este torneo tras su participación en 2024, donde llegó a octavos de final.

Para este encuentro el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena podría tener dos estrenos. El primero de ellos sería el debut de Álvaro Montero en el arco al reemplazar a Leandro Brey, mientras que el segundo es el reestreno de Sebastián Villa en lugar de Alan Velasco.

O’Higgins, por su parte, quedó segundo en el Grupo C por detrás de San Pablo al cosechar 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas en seis presentaciones. Previo a este partido, el club oficializó la venta de Francisco González, quien se quedará a jugar esta llave.

Las posibles formaciones del partido entre Boca y O’Higgins por la Copa Sudamericana

Boca : Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro : Andrés Matonte

: Andrés Matonte Asistente 1 : Martín Soppi

: Martín Soppi Asistente 2 : Horacio Ferreiro

: Horacio Ferreiro Cuarto árbitro : José Burgos

: José Burgos VAR : Christian Ferreyra

: Christian Ferreyra AVAR: Richard Trinidad