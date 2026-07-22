Lanús le ganó la ida a Cienciano y sueña con los octavos de la Copa Sudamericana

El Granate aprovechó la localía y pegó primero en la serie de Playoffs del certamen internacional.

Por el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana, Lanús derrotó como local este miércoles a Cienciano por 2-0. Franco Watson, en la primera mitad, y Ramiro Carrera, sobre el cierre, gritaron los tantos en el Estadio Ciudad de Lanús.

El Granate dominó desde temprano en el partido y encontró premio antes del entretiempo. A los 33 minutos, Franco Watson controló en el área, le pegó de media vuelta y la puso contra un palo para sacar la primera diferencia a favor de su equipo.

¡GOOOL DE LANÚS!



Franco Watson, de media vuelta, convirtió el 1-0 ante Cienciano.



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En 17 minutos del complemento, Lanús se quedó con un futbolista menos por la expulsión directa de Lucas Besozzi. Por un pisotón sobre el tobillo de Gerson Barreto, Alexis Herrera le mostró la tarjeta roja.

A pesar de la desventaja numérica, Lanús se hizo fuerte durante la última media hora para poder aguantar el resultado a su favor e incluso estiró la ventaja con el gol de Ramiro Carrera, que aprovechó un rebote de cara al arco vacío. El próximo miércoles intentará abrochar la clasificación como visitante.

¡LANÚS AUMENTÓ LA VENTAJA!



Sobre el final, Ramiro Carrera aprovechó un rebote que dio el arquero Ítalo Espinoza y convirtió el 2-0 ante Cienciano.



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Cuándo se juega la vuelta de Cienciano vs. Lanús

Tras el primer capítulo de la llave en Buenos Aires, los equipos volverán a enfrentarse el próximo miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, también a las 21.30. El ganador enfrentará en la siguiente instancia a Botafogo.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Datos clave

Lanús venció 2-0 a Cienciano con goles de Franco Watson y Ramiro Carrera.

venció 2-0 a con goles de y Ramiro Carrera. Lucas Besozzi recibió la tarjeta roja en Lanús a los 17 del complemento.

recibió la tarjeta roja en Lanús a los 17 del complemento. La vuelta se disputará el 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso.