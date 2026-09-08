Qué es “Bicho molhado”, el incentivo de la directiva de Sao Paulo para ganarle a Boca

Sao Paulo busca dar el golpe en La Bombonera y su directiva tiene una carta llamada “bicho molhado” para que sus jugadores cumplan el objetivo. En Brasil se habla de la particular táctica del Tricolor para intentar llevarse un buen resultado de Buenos Aires para luego definir la serie con Boca en el Morumbí.

Los dirigidos por Dorival Júnior llegarán al Alberto J. Armando motivados por el “bicho mojado”, término utilizado en las tierras vecinas para hacer referencia al incentivo económico que reciben los jugadores antes de los partidos determinantes, de acuerdo a lo informado por Ge Globo.

Mirá la Copa Sudamericana a través de Disney+.

Desde hace tiempo, Sao Paulo le entrega premios a los jugadores del plantel si logran ganar un partido importante. Una práctica que se repite en la gran mayoría de los clubes del mundo, pero renombrado en este club. En el último tiempo, funcionó con éxito en las victorias ante Bragantino y Atlético Mineiro.

Las alineaciones de Boca y San Pablo

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano.

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: hora, canal y árbitro