Quién es el árbitro de Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025

Esta tarde, a partir de las 17, Lanús y Atlético Mineiro se verán las caras por la final de la Copa Sudamericana. Ambos se enfrentarán en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción con el objetivo de definir uno de los dos trofeos continentales de Conmebol. El árbitro del compromiso será nada más ni nada menos que Piero Maza.

El experimentado árbitro de 41 años será el encargado de impartir justicia en Paraguay. Será la cuarta final de su carrera y la segunda a nivel Sudamérica, recordando que ya dirigió la Recopa Sudamericana 2023, que terminó victoria 1 a 0 de Independiente del Valle sobre Flamengo.

Curiosamente, esta será apenas la segunda aparición del chileno en la Sudamericana 2025. El único compromiso que dirigió de esta edición del certamen fue el 2-0 de Once Caldas a Independiente del Valle en Ecuador. Esto se debe a que, generalmente, Conmebol lo designa para encuentros de Libertadores.

Maza estará asistido por sus compatriotas Miguel Rocha y Alejandro Molina, mientras que los colombianos Carlos Betancur y Miguel Roldán oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente. En el VAR aparecerán los chilenos Juan Lara y Alan Sandoval, acompañados por David Rodríguez y Leonard Mosquera, de Colombia.

Los números de Piero Maza dirigiendo a Lanús

Este será el tercer partido de Piero Maza dirigiendo a Lanús, que hasta ahora no tuvo suerte con este colegiado. En sus dos apariciones anteriores, el Granate no pudo conseguir la victoria: empató un partido y perdió otro. Esta tarde intentará cortar la racha.

La primera vez fue en la fase de grupos de la Sudamericana 2021, en una derrota 2 a 1 ante Gremio en la Fortaleza. Un año después, se reencontraron en Ecuador, en un choque que terminó empatado 1 a 1 ante Barcelona. En estos dos juegos, no expulsó jugadores ni cobró penales.

Publicidad

Publicidad

ver también La Conmebol designó a Darío Herrera como árbitro en Flamengo vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025

Los números de Piero Maza con Atlético Mineiro

Con Atlético Mineiro también hay dos antecedentes, aunque el saldo es favorable: dos partidos, una victoria y un empate. Las dos veces que el Galo y Piero Maza se vieron las caras fue en la Copa Libertadores.

La primera oportunidad fue en un empate 1 a 1 ante Millonarios en Colombia, por la Fase 3 de la edición 2023. Un año más tarde, se encontraron en el Gigante de Arroyito para una victoria brasileña 1 a 0 por la fase de grupos. Al igual que con Lanús, nunca le expulsó ni le cobró penales a favor ni en contra.

El equipo arbitral de Lanús vs. Atlético Mineiro

Árbitro : Piero Maza (CHI)

: Piero Maza (CHI) Asistente 1 : Miguel Rocha (CHI)

: Miguel Rocha (CHI) Asistente 2 : Alejandro Molina (CHI)

: Alejandro Molina (CHI) Cuarto árbitro : Carlos Betancur (COL)

: Carlos Betancur (COL) Quinto árbitro : Miguel Roldán (COL)

: Miguel Roldán (COL) VAR : Juan Lara (CHI)

: Juan Lara (CHI) AVAR1 : Alan Sandoval (CHI)

: Alan Sandoval (CHI) AVAR2 : David Rodríguez (COL)

: David Rodríguez (COL) AVAR3: Leonard Mosquera (COL)

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón con Lanús en el 2007 y palpita la final de la Sudamericana: “Sería un cierre ideal para Lautaro Acosta”