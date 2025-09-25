Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El colegiado de 40 años fue designado para impartir justicia en la revancha que se lleva a cabo en la ciudad de La Plata.

Por Julián Mazzara

Piero Maza, el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores.
© IMAGO/FotoarenaPiero Maza, el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores.

Tras lo que ocurrió en la ida, donde Flamengo se impuso frente a Estudiantes de La Plata en Río de Janeiro, ahora se enfrentan en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el árbitro es el chileno Piero Maza.

En el primer compromiso, hubo muchísimas polémicas por lo que fue el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, quien expulsó a Gonzalo Plata y al día siguiente la Conmebol anuló la sanción porque estaba mal otorgada. A raíz de ello, designaron a un colegiado con mayor experiencia y con muñeca para este tipo de juegos.

En su historial, Maza dirigió una final de Copa Chile, la Recopa 2023 entre Flamengo e Independiente del Valle y la Finalíssima entre Italia y Argentina. Además, tuvo la posibilidad de arbitrar varios encuentros de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, Eliminatorias Sudamericanas y también la Copa América.

Piero Maza, el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores. (IMAGO)

Piero Maza, el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores. (IMAGO)

La terna arbitral de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

  • Árbitro: Piero Maza
  • Asistente 1: Claudio Urrutia
  • Asistente 2: José Retamal
  • Cuarto árbitro: Francisco Gilabert
  • VAR: José Cabero
  • AVAR: Alan Sandoval

¿Cómo le fue a Estudiantes con el arbitraje de Piero Maza?

Desde que es árbitro internacional, Piero Maza dirigió en dos oportunidades a Estudiantes de La Plata: fueron triunfos ante Tacuary en la Copa Sudamericana 2023 y frente a Cerro Porteño en la vigente edición de la Copa Libertadores.

Publicidad

¿Cómo le fue a Flamengo con el arbitraje de Piero Maza?

Piero Maza estuvo presente en tres partidos de Flamengo, de los cuales ganó dos y perdió uno: en 2019 derrotó a Club Deportivo San José y en 2022 a Vélez, ambos en Río de Janeiro, mientras que en 2023 cayó de visitante frente a Independiente del Valle.

El cuadro de la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde contra Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde contra Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La estrategia de los hinchas de Estudiantes para eliminar a Flamengo de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La estrategia de los hinchas de Estudiantes para eliminar a Flamengo de la Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes: Conmebol anuló la expulsión a Gonzalo Plata
Copa Libertadores

Flamengo vs. Estudiantes: Conmebol anuló la expulsión a Gonzalo Plata

Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en Aston Villa vs. Bologna por la UEFA Europa League
Fútbol Internacional

Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en Aston Villa vs. Bologna por la UEFA Europa League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo