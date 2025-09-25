Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Tras lo que ocurrió en la ida, donde Flamengo se impuso frente a Estudiantes de La Plata en Río de Janeiro, ahora se enfrentan en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el árbitro es el chileno Piero Maza.

En el primer compromiso, hubo muchísimas polémicas por lo que fue el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, quien expulsó a Gonzalo Plata y al día siguiente la Conmebol anuló la sanción porque estaba mal otorgada. A raíz de ello, designaron a un colegiado con mayor experiencia y con muñeca para este tipo de juegos.

En su historial, Maza dirigió una final de Copa Chile, la Recopa 2023 entre Flamengo e Independiente del Valle y la Finalíssima entre Italia y Argentina. Además, tuvo la posibilidad de arbitrar varios encuentros de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, Eliminatorias Sudamericanas y también la Copa América.

Piero Maza, el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores. (IMAGO)

La terna arbitral de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Árbitro: Piero Maza

Asistente 1: Claudio Urrutia

Asistente 2: José Retamal

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert

VAR: José Cabero

AVAR: Alan Sandoval

¿Cómo le fue a Estudiantes con el arbitraje de Piero Maza?

Desde que es árbitro internacional, Piero Maza dirigió en dos oportunidades a Estudiantes de La Plata: fueron triunfos ante Tacuary en la Copa Sudamericana 2023 y frente a Cerro Porteño en la vigente edición de la Copa Libertadores.

¿Cómo le fue a Flamengo con el arbitraje de Piero Maza?

Piero Maza estuvo presente en tres partidos de Flamengo, de los cuales ganó dos y perdió uno: en 2019 derrotó a Club Deportivo San José y en 2022 a Vélez, ambos en Río de Janeiro, mientras que en 2023 cayó de visitante frente a Independiente del Valle.

El cuadro de la Copa Libertadores