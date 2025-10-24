Es tendencia:
Se confirmaron los árbitros para la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores: el polémico referí de Racing – Flamengo

El chileno Piero Maza será el encargado de impartir justicia en Avellaneda el próximo miércoles. Todos los detalles.

Por Lautaro Tiburzio

Racing y Flamengo volverán a verse las caras.
Luego del 1 a 0 en el Maracaná a favor de Flamengo sobre Racing, y del sorpresivo 3 a 0 para Liga de Quito ante Palmeiras, se cerraron los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

La próxima semana, en Avellaneda y en San Pablo respectivamente, ambos equipos perdedores buscarán dar vueltas sus series e intentarán meterse en la final, así como también los triunfadores querrán conseguir un resultado positivo fuera de casa para conseguir el mismo objetivo.

Horas después de que finalicen los compromisos de ida, Conmebol confirmó quienes serán los encargados de impartir justicia de los dos encuentros de vuelta. Para Racing – Flamengo, en el Cilindro de Avellaneda, el árbitro elegido por el ente sudamericano es el chileno Piero Maza, quien tendrá a su compatriota Juan Lara en el VAR.

En el duelo entre Palmeiras y LDU en el Allianz Parque, el colegiado será el colombiano Wilmar Roldán, y en el VAR estará David Rodríguez, de misma nacionalidad.

