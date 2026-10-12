Vasco da Gama inscribió un jugador para las semifinales ante Boca: por qué no pudo anotar a Facundo Colidio

El club carioca sumó a una incorporación para la serie ante el Xeneize, pero el ex River no podrá participar.

Boca Juniors y Vasco da Gama iniciarán este martes su serie de semifinales en la Copa Sudamericana 2026. En La Bombonera, el Xeneize intentará sacar un resultado positivo para acercarse a la gran final del certamen que se disputará en Barranquilla.

En la previa del duelo de ida, el combinado carioca hizo una modificación en su lista de buena fe al añadir a Loide Augusto, extremo angoleño de 26 años que viene de estar a préstamo en el fútbol de Turquía, tal como señaló Lance este lunes.

Adquirido por Vasco da Gama en 2025 a cambio de 2.5 millones de dólares, el delantero no encontró su lugar en el equipo brasileño y salió a buscar minutos en el Çaykur Rizespor. Regresó a mitad de año y se estuvo entrenando apartado desde entonces.

En los últimos días se sumó a los entrenamientos con el plantel principal e incluso fue anotado para el torneo internacional, por lo que podría ser una alternativa ante Boca, en caso de que Pedro Emanuel así lo considere.

Por qué Facundo Colidio no pudo ser anotado para la Copa Sudamericana

El exdelantero de River llegó a Vasco da Gama en el último mercado de pases, pero no pudo ser incluido por el equipo para afrontar el certamen de CONMEBOL. Así, no podrá enfrentar a Boca en esta serie por un lugar en la final del evento.

El reglamento del organismo sudamericano indica que un jugador no puede estar inscrito en dos clubes para la fase final del mismo torneo. A pesar de que no jugó en River ante Independiente Santa Fe, estaba anotado en la lista de buena fe y luego Vasco da Gama no llegó a hacer la modificación a tiempo.

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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