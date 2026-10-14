Alineaciones de Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores: formaciones probables

Actualizado el 14/10/2026 - 23:01hs ART

Estudiantes y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Copa Libertadores. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Estudiantes vs. Flamengo este jueves 15 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina por la Copa Libertadores: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Estudiantes y Flamengo

Estudiantes:

Joaquin Correa (lesión muscular)

Eric Meza (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Leandro Gonzalez Pirez (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Tomás Palacios (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Flamengo:

Danilo (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Giorgian de Arrascaeta (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ayrton (lesión en el muslo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Evertton Araújo (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Jorginho (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Cómo llegan Estudiantes y Flamengo

Estudiantes viene de ganarle 1-0 a Corinthians y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Flamengo viene de empatar 1-1 con Ind. del Valle y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Estudiantes y Flamengo

Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Gastón Benedetti Taffarel, Santiago Nunez, Eros Nazareno Mancuso, Marcos Rojo, Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.

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Flamengo (4-2-3-1): Agustin Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Lucas Paquetá, Saul Niguez, Erick Pulgar, Pedro, Samuel Lino, Jorge Carrascal. DT: Leonardo Jardim.

Suplentes de Estudiantes: Edwuin Cetre, Ramiro Funes Mori, Jose Sosa, Rodrigo Borzone, Santiago Arzamendia, Adolfo Gaich, Lucas Alario, Brian Aguirre, Fabricio Perez, Miguel Monsalve, Valente Pierani, Joaquin Pereyra.

Suplentes de Flamengo: Luiz Araújo, Anthony Valencia, Nicolas de la Cruz, Gonzalo Plata, Emerson, Bruno Henrique Pinto, Joaquín Freitas, Andrew, Vitão, Dyogo Alves, Johnny Góes, Victor Joao.

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