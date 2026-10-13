Alineaciones de Fluminense y Palmeiras por la Copa Libertadores: formaciones probables

Se viene Fluminense vs. Palmeiras este miércoles 14 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina por la Copa Libertadores: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Fluminense y Palmeiras
Fluminense:
- Riquelme Felipe (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Alisson (lesión de cadera; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Germán Cano (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- John Kennedy (rotura de ligamentos cruzados)
- Matheus Reis (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Gustavo Nonato (ausencia)
Palmeiras:
- Jefté (lesión de meniscos; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
Cómo llegan Fluminense y Palmeiras
Fluminense viene de caer 1-2 ante Platense y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Palmeiras viene de caer 2-3 ante LDU Quito y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Fluminense y Palmeiras
Fluminense (4-2-3-1): Fábio, Julian Millan, Thiago Silva, Guga, Renê, Matheus Martinelli, Ganso, Hércules, Yeferson Soteldo, Agustin Canobbio, Hulk. DT: Marcão.
Palmeiras (3-4-2-1): Carlos Miguel, Alexander Barboza, Gustavo Gomez, Murilo, Jose Manuel Lopez, Jhon Arias, Joaquin Piquerez, Andreas Pereira, Agustín Giay, Marlon Freitas, Vitor Roque. DT: João Martins.
Suplentes de Fluminense: Rodrigo Castillo, Luciano Acosta, Nonato, Guilherme Arana, Ignácio, Samuel Xavier, Jefferson Savarino, Igor Rabello, Juan Pablo Freytes, Wesley Natã, Kevin Serna, Otávio, Vitor Eudes, Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva.
Suplentes de Palmeiras: Lucas Evangelista, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Marcelo Lomba, Mauricio, Emiliano Martinez, Larson Torna Ferreira dos Santos, Luis Felipe Pacheco da Costa, Arthur Gabriel Santana Marcolino, Ramon Sosa.
La previa de Fluminense y Palmeiras: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 21:30 (hora de Argentina)
- Historial: 51 cruces — Fluminense ganó 19, Palmeiras ganó 24 y empataron 8
- Último antecedente: 15/08/2026: Fluminense 3-2 Palmeiras
- Próximo partido de Fluminense: vs. Palmeiras, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Palmeiras: vs. Fluminense, jueves 22 de octubre