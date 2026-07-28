Palmeiras recibió una oferta millonaria desde Europa por el Flaco López

El delantero ya es tentado desde el Viejo Continente. ¿Se va o se queda en el Verdao?

La carrera de José Manuel López sigue con pendiente ascendente. Luego de dejar Lanús en 2022 para pegar el salto al Palmeiras, el correntino fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la Selección Argentina que llegó a la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y ahora, luego de cuatro años y 71 goles en 214 partidos en el Verdao, su momento para jugar en Europa parece que está llegando. Por lo menos así lo indica el mercado de pases. Conforme a UOL Esporte de Brasil, la institución de Sao Paulo ya recibió un llamado del fútbol de Rusia.

Más precisamente, el equipo que quiere contar con los servicios del Flaco López es el Spartak de Moscú, quien ya habría ofrecido 25 millones de euros para hacerse con el 100 por ciento del pase, además de un incremento importante en el salario, siempre en base con la publicación realizada por el medio citado anteriormente. Sin embargo, el elenco brasileño no estaría dispuesto a soltarlo por ese monto.

El delantero de 25 años no solo se destacó en este 2026 por participar de la Copa del Mundo, sino también por lo que fueron sus registros en el primer semestre. Anotó 14 tantos y sumó 10 asistencias en 35 compromisos del Palmeiras. Además, se coronó campeón del Campeonato Paulista.

José López recibió una oferta del Spartak de Moscú. Getty Images.

Los números de José López en la Selección Argentina

Desde que fue citado por Lionel Scaloni en septiembre del 2025 para la última fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas en la que la Selección Argentina enfrentó a Ecuador en Quito, que José Manuel López se instaló en el radar del elenco nacional como la tercera alternativa en el puesto de referencia ofensiva dentro del área por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez (había otra opción que era la de Joaquín Panichelli, pero sufrió rotura de ligamentos en marzo).

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Desde entonces, el Flaco acumuló 7 presencias con la camiseta celeste y blanca. Debutó en octubre en el amistoso con Puerto Rico en Miami y al mes reapareció para el duelo con Angola en Luanda. Ya en marzo saltó a la cancha de la Bombonera para el partido de exhibición con Mauritania y en junio, en la previa del Mundial, ensayó ante Honduras e Islandia.

En tanto que en la Copa del Mundo entró para jugar contra Jordania en Dallas por el tercer partido de la fase de grupos y ante Suiza en Kansas por los Cuartos de Final.

En síntesis

Spartak de Moscú ofreció 25 millones de euros por José Manuel López .

ofreció por . Palmeiras registró 71 goles del delantero argentino en 214 partidos disputados.

registró del delantero argentino en disputados. Lionel Scaloni convocó a López para la Selección Argentina en el Mundial 2026.