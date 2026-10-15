Cuándo se juega la vuelta entre Flamengo y Estudiantes por la semifinal de la Copa Libertadores 2026

El Pincha y el Fla se jugarán en Río de Janeiro uno de los boletos para la gran final en Montevideo.

La edición 2026 de la Copa Libertadores está en su etapa final y solamente cuatro equipos están en carrera hacia el título más prestigioso del continente. Estudiantes de La Plata es el único argentino que sobrevive hasta el momento y pelea por su quinta estrella.

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En el Estadio UNO, el combinado platense abre la serie de semifinales ante Flamengo este jueves buscando un resultado positivo para local. Sin embargo, en el horizonte ya asoma el partido de vuelta, el que definirá a uno de los clasificados para la final en el Estadio Centenario.

Cuándo se juega la vuelta entre Flamengo y Estudiantes

El Estadio Maracaná será el escenario de la revancha entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Este segundo capítulo se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre desde las 21.30, hora argentina.

En el medio de la llave, el Pincha tendrá que afrontar un importante compromiso en el marco del Torneo Clausura 2026. El próximo domingo 18 de octubre recibirá a San Lorenzo en un duelo directo para meterse en zona de clasificación a los Playoffs.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores 2026

Datos clave

Estudiantes y Flamengo jugarán la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2026.

jugarán la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2026. Jueves 22 de octubre a las 21.30 es la fecha del partido en el Maracaná.

a las 21.30 es la fecha del partido en el Maracaná. El Estadio Centenario de Montevideo será la sede de la gran final del torneo.