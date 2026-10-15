La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026

En la previa del trascendental cotejo por las semifinales del certamen continental, la Inteligencia Artificial fue contundente.

Este jueves, en el marco del partido de ida correspondiente a las semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores de América, Estudiantes de La Plata y Flamengo se encuentran frente a frente con el Estadio UNO como testigo y como escenario. Así las cosas, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer el resultado final.

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Cabe recordar que el Pincha llegó a esta instancia del certamen continental después de dejar en el camino a Universidad Católica de Chile y Corinthians en las instancias previas. Por su parte, el combinado brasileño supo despachar a Cruzeiro en octavos de final y posteriormente a Independiente del Valle en cuartos de final.

El pronóstico de la IA en Estudiantes vs. Flamengo

Gemini, representante de la Inteligencia Artificial para brindar su pronóstico de Estudiantes vs. Flamengo, vaticinó una ajusta victoria del Pincha por 2-1. “Estudiantes se lleva una ventaja ajustada pero clave, obligando a Flamengo a salir a buscar el partido en el Maracaná la próxima semana”, exteririzó sobre el cotejo de este jueves.

El desarrollo del partido, según la IA:

18′ – Gol de Flamengo: Tras un arranque de mucha fricción en el mediocampo, el Mengão da el primer golpe. Una transición rápida comandada por Jorge Carrascal termina con un pase profundo a la espalda de los centrales. Pedro, implacable, define cruzado y fuerte ante el achique de Fernando Muslera.

55′ – Gol de Estudiantes: Empujado por el aliento de su gente, el Pincha sale a llevarse por delante al rival en el complemento. Fiel a la historia del club, el empate llega por la vía aérea: córner cerrado desde la izquierda ejecutado por Tiago Palacios y cabezazo letal de Guido Carrillo, ganándole en el salto a Léo Ortiz.

88′ – Gol de Estudiantes: Cuando el empate parecía sellado y el partido entraba en el terreno del cansancio, una subida de Gastón Benedetti por la banda izquierda genera un rebote en la medialuna del área. Ezequiel Piovi la empalma de primera con un derechazo rasante que se cuela contra el palo izquierdo de Agustín Rossi, desatando la locura en La Plata.

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