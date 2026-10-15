Boca hoy: la ilusión por Paredes, los convocados vs. Talleres y cómo se encuentra en la tabla anual

Un jueves clave para Boca, tanto para el compromiso ante Talleres como para los preparativos para la vuelta con Vasco da Gama. Para el duelo por el Clausura, Rodolfo Arruabarrena hará ligeros cambios, los cuales también estarán reflejados en la lista de convocados. A continuación, todas las novedades del Xeneize.

Los convocados vs. Talleres

Sin Sebastián Villa, sin Alan Velasco ni Leandro Paredes, este jueves se dieron a conocer los convocados para recibir a Talleres por la fecha 13 del Clausura. El partido se disputará este viernes desde las 21:30 en La Bombonera.

Como apariciones, estará nuevamente el delantero juvenil, Rodrigo Bacidalupe. El resto de la delegación, será la que enfrentó a Vasco da Gama el pasado martes, sin Villa.

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida. VOLANTES : Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios.

: Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Rodrigo Bacidalupe, Enner Valencia.

Prensa Boca

Confirmado: el Maracaná será la sede de Vasco – Boca

Luego de lo ocurrido en La Bombonera entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ahora se volverá a medir para definir al clasificado a la final. En ese sentido, hubo muchos conflictos para decidir en qué estadio se jugará el partido de vuelta y hasta tuvo que intervenir la Justicia. Sin embargo, la revancha en Brasil se jugará en el Maracaná.

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Un dato importante a tener en cuenta es que no pueden ser locales porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros mínimos ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, se barajaron diferentes posibilidades para albergar el encuentro estelar frente al Xeneize.

Lo cierto es que se acaba de confirmar que el partido se jugará en el Estadio Maracaná. De esta manera, se terminó la especulación y Vasco da Gama recibirá a Boca en el mítico recinto que también está ubicado en Río de Janeiro, por lo que no debe salir de su ciudad. Así las cosas, queda totalmente descartada la opción del Olímpico Nilton Santos y del traslado a Paraguay.

Luego de diferentes procesos para definir dónde se llevará a cabo la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, la Justicia de Río de Janeiro ordenó que el Maracaná esté a disposición para que el martes 20 de octubre se juegue allí. Es por ese motivo que Fla-Flu Servicos debe acatar y ceder el estadio para el duelo entre Vasco da Gama y Boca.

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La ilusión de contar con Paredes ante Vasco

A pesar de que el desgarro se produjo hace seis días, y que el día que se dará la vuelta ante Vasco serán apenas 11 días, en Boca mantienen la ilusión de contar con Leandro Paredes en el partido que definirá la serie frente al combinado brasileño.

Este jueves será exigido nuevamente con trabajos que son estrictamente supervisados por los kinesiólogos del club. La idea de Paredes es poder jugar el partido este martes 20, ya que se encuentra realizando un tratamiento especial con plasma y plaquetas como hizo en la Copa del Mundo.

Lo que sí está confirmado es que será parte de los convocados que viajen a Brasil. En el correr de estos días se verá si está en condiciones de jugar. La decisión final será de Arruabarrena: si permite que Paredes juegue con esa lesión, ya que sentirá de cualquier manera el dolor, o si lo cuida ante el riesgo de un cuadro aún más grave. Si ve minutos, posiblemente no se hará cargo de las pelotas paradas y el encargado será Lautaro Blanco.

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Serie intensa entre Boca y Vasco.

Arranca la fecha 13: cómo está Boca en la tabla anual antes del comienzo