Por qué no juega Marcos Rojo hoy en Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

El defensor se sumó como refuerzo para esta instancia, pero finalmente no será de la partida ante los cariocas.

En el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata recibe este jueves a Flamengo en el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Para esta instancia, la dirigencia del Pincha se movió para incorporar a Marcos Rojo, proveniente de Racing.

A pesar de que fue habilitado en AFA, Rojo no podrá disputar el certamen internacional, por lo que será baja en el elenco dirigido por el Cacique Medina. CONMEBOL no autorizó su inscripción, por lo que el zaguero no podrá jugar la Libertadores.

Ante el rechazo del organismo internacional, Estudiantes lanzó un comunicado para denunciar que no se había tomado la misma decisión que en casos similares anteriores. En la misma línea, avisaron que recurrirán al TAS por este accionar de CONMEBOL.

La formación de Estudiantes ante Flamengo

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos.

El comunicado de Estudiantes

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos.

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En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio. En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto“, informó el Pincha en sus redes sociales oficiales.

¿En qué se basa la Conmebol para no permitir que Rojo juegue?

La casa madre del fútbol sudamericano se basa en el reglamento de la FIFA:

Las asociaciones miembro están autorizadas excepcionalmente a inscribir jugadores fuera de los periodos de inscripción en los siguientes casos:

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a) Se podrá inscribir fuera del periodo de inscripción al jugador profesional que haya rescindido unilateralmente su contrato con causa justificada, o cuyo contrato haya sido rescindido unilateralmente por su club sin causa justificada. Tras recibir la solicitud del CTI, la Secretaría General de la FIFA deberá evaluar prima facie y con urgencia si la rescisión unilateral tuvo o no causa justificada y, en función de ello, permitir o denegar la inscripción. Dicha evaluación prima facie se hará sin perjuicio de futuras decisiones del Tribunal del Fútbol sobre las consecuencias de la rescisión del contrato.

b) Se podrá inscribir con el club contratante después de que expire el periodo de inscripción respectivo, al jugador profesional cuyo contrato haya terminado de forma natural o se haya rescindido de mutuo acuerdo antes de que finalice el periodo de inscripción aplicable al club contratante.

c) Se podrá inscribir a una jugadora fuera del periodo de inscripción para reemplazar temporalmente a otra jugadora que esté disfrutando de sus derechos relacionados con el embarazo, el permiso por adopción o el permiso parental. A menos que se acuerde de otro modo, el contrato de la jugadora sustituta temporal estará vigente desde el día de la inscripción hasta el día previo al inicio del primer periodo de inscripción que tenga lugar tras el regreso de la jugadora que haya disfrutado de la baja pertinente.

d) Se podrá inscribir a una jugadora fuera del periodo de inscripción tras finalizar el permiso parental, el permiso por adopción o la baja por maternidad o el periodo de recuperación tras el embarazo (v. artículo 18, apartado. 7 y artículo 18quater), dependiendo de su situación contractual.

e) Con independencia de la fecha de vencimiento o rescisión del contrato, tendrá derecho a ser inscrito por una FM fuera del periodo de inscripción el jugador profesional cuyo contrato haya vencido o se haya rescindido a consecuencia de la COVID-19.

f) Los reglamentos de competición de los Mundiales de Clubes FIFA podrán establecer otras excepciones.

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