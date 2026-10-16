El plan de Boca para que Leandro Paredes sea titular en el Maracaná ante Vasco da Gama

El capitán xeneize lleva una semana lesionado y, teorícamente, los tiempos para recuperarse no dan antes de enfrentar a Vasco; pero quiere hacer lo posible para estar desde el arranque en Río.

El martes 20 de octubre, cuando Vasco da Gama y Boca definirán la serie de semifinales de la Copa Sudamericana, habrán pasado apenas 11 días desde que Leandro Paredes sufrió la lesión muscular de grado II en su isquiotibial derecho. Y si bien los médicos del Xeneize establecieron un plazo de 20 a 25 días de recuperación, el capitán quiere estar presente en el Maracaná para intentar conseguir el pase a la final internacional.

Su baja en la ida se sintió dentro del campo de juego, por lo que tanto el propio futbolista como Rodolfo Arruabarrena quieren contar con sus servicios en la vuelta. Por fortuna de todo el Mundo Boca, hay gran optimismo para que eso suceda.

Es un hecho que viajará a Brasil y será parte de los convocados. Ahora bien, la realidad es que el plan de Boca y de Paredes es que esté desde el arranque. Para lograr esto, el capitán estuvo toda esta semana trabajando en campo bajo las órdenes de los kinesiologos.

Leandro Paredes, capitán de Boca.

Los tiempos habituales de la lesión lo dejarían afuera, pero hay una gran cuestión a favor: el umbral del dolor de Paredes es muy alto, algo que ya lo demostró en el Mundial y está haciendo todo lo posible para estar.

La decisión final será de Arruabarrena, apoyado en los médicos del club, pero lo cierto es que Paredes quiere estar como titular el próximo martes, en lo que será la búsqueda de la remontada de Boca para meterse en la final de la Sudamericana.

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Cabe destacar que, además de Paredes, el Vasco recuperará a Sebastián Villa y a Alan Velasco para el partido de vuelta. Incluso, el colombiano, al igual que LP5, también tiene chances de ser titular en el Maracaná.

La vuelta entre Vasco da Gama y Boca

En definitiva, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo en el Estadio Maracaná, el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

¿Por qué Vasco da Gama y Boca juegan en el Maracaná?

Cabe recordar que será el regreso de Boca al Maracaná tras la final de la Copa Libertadores 2023. En aquella edición, el Xeneize que comandaba tácticamente Jorge Almirón llegó a la última instancia tras avanzar tres series consecutivas por penales, pero cayó por 2-1 ante Fluminense en el tiempo extra luego de un partido apasionante y muy cambiante.

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Esto ocurre debido a que Vasco da Gama no puede ser local porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros mínimos ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, se barajaron diferentes posibilidades para albergar el encuentro estelar frente al Xeneize.