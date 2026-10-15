El arquero de 22 años podría salir de River en el próximo mercado y ya hay un candidato fuerte para llevárselo.

Luego de un ciclo dorado de Franco Armani bajo los tres palos de River Plate, Santiago Beltrán irrumpió en el inicio de 2026 para hacerse dueño de este arco. El arquero que cumplió 22 años el 4 de octubre debutó en enero y no salió más.

Beltrán impresionó a propios y extraños con su talento y seguridad a pesar de su corta edad para el puesto. Por eso, ya se baraja una posible salida del arquero en el próximo mercado de pases hacia el exterior.

En Brasil, O Globo adelantó que Flamengo monitorea la situación del Beltrán con el objetivo de sumarlo de cara al próximo año en caso de que no lleguen a buen puerto las negociaciones para la renovación de Agustín Rossi, hoy figura y dueño del arco del club carioca.

A pesar del interés por Beltrán, la dirigencia del Fla está conforme con el rendimiento del ex Boca y su objetivo es extender su vínculo. Incluso, en la previa del cruce entre Flamengo y Estudiantes por Copa Libertadores en La Plata, directivos aprovecharon para reunirse con los representantes de Rossi para acercarse a la renovación.

Agustín Rossi, arquero de Flamengo. (Foto: Getty)

Además de Beltrán, el Mengao tiene en carpeta a un arquero brasileño como alternativa. John, de 30 años, que ganó la Libertadores con Botafogo y actualmente se encuentra en Nottingham Forest.

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De esta manera, el arquero de River suma a un nuevo candidato luego de que Corriere dello Sport diera a conocer que Fiorentina también pretende ficharlo en 2027. Estiman una operación de alrededor de 20 millones de euros para que sea el sucesor de David De Gea.

Los números de Santiago Beltrán en River

Desde su debut oficial bajo los tres palos de River Plate a fines de enero de este año, Beltrán acumula 3.671 minutos en 41 partidos entre todas las competencias. Recibió 35 goles y consiguió 16 vallas invictas.

Datos clave

Santiago Beltrán es seguido por Flamengo como alternativa al arquero Agustín Rossi.

es seguido por Flamengo como alternativa al arquero Agustín Rossi. 41 partidos jugó en River, recibiendo 35 goles y logrando 16 vallas invictas.

jugó en River, recibiendo 35 goles y logrando 16 vallas invictas. 20 millones de euros es la cifra que Fiorentina pagaría en 2027.