Instituto clasificado: así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha 13

Este viernes 16 de octubre se sigue desarrollando la fecha 13 del Torneo Clausura. Luego del agónico triunfo de Gimnasia de La Plata ante Huracán en la apertura de la jornada el pasado jueves, esta noche trajo dos partidazos claves para la zona alta del Grupo A.
En el primer turno, chocaron Defensa y Justicia ante Instituto en el Tito Tomaghello, lo que simbolizaba ni más ni menos que un duelo entre el líder y el escolta de la Zona A. Finalmente, fue triunfo por 1 a 0 para la visita por el gol (golazo) de Jeremías Lázaro.
Con la victoria en Florencio Varela, el equipo cordobés quedó confirmado matemáticamente como el primero clasificado a los playoffs del Clausura, además de escalar hasta el 5° puesto de la tabla anual.
En el turno de las 21:30, Boca recibirá a Talleres y, gracias a la caída de Defensa, puede escalar hasta el segundo puesto de la Zona A si vence al otro conjunto cordobés. A continuación, cómo está el panorama de las llaves de playoffs y la tabla anual en plena fecha 13.
¿El nuevo Retegui? Italia sigue de cerca al goleador del Clausura y él sueña: “Sé que me están observando”
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)
Belgrano (2°B) – Independiente (7°A)
Boca (3°A) – Huracán (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)
Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Argentinos (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 44 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ