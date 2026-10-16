Instituto clasificado: así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha 13

El equipo de Alta Córdoba ganó en Florencio Varela y quedó confirmado como el primer clasificado a la instancia de mata-mata.

Este viernes 16 de octubre se sigue desarrollando la fecha 13 del Torneo Clausura. Luego del agónico triunfo de Gimnasia de La Plata ante Huracán en la apertura de la jornada el pasado jueves, esta noche trajo dos partidazos claves para la zona alta del Grupo A.

En el primer turno, chocaron Defensa y Justicia ante Instituto en el Tito Tomaghello, lo que simbolizaba ni más ni menos que un duelo entre el líder y el escolta de la Zona A. Finalmente, fue triunfo por 1 a 0 para la visita por el gol (golazo) de Jeremías Lázaro.

Con la victoria en Florencio Varela, el equipo cordobés quedó confirmado matemáticamente como el primero clasificado a los playoffs del Clausura, además de escalar hasta el 5° puesto de la tabla anual.

En el turno de las 21:30, Boca recibirá a Talleres y, gracias a la caída de Defensa, puede escalar hasta el segundo puesto de la Zona A si vence al otro conjunto cordobés. A continuación, cómo está el panorama de las llaves de playoffs y la tabla anual en plena fecha 13.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)

Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Independiente (7°A)

Boca (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)

Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)

Argentinos (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 44 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ

Las tablas del Clausura