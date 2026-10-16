Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Instituto clasificado: así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha 13

El equipo de Alta Córdoba ganó en Florencio Varela y quedó confirmado como el primer clasificado a la instancia de mata-mata.

Instituto, primer clasificado a playoffs: así están las tablas y los cruces
© Liga AFAInstituto, primer clasificado a playoffs: así están las tablas y los cruces

Este viernes 16 de octubre se sigue desarrollando la fecha 13 del Torneo Clausura. Luego del agónico triunfo de Gimnasia de La Plata ante Huracán en la apertura de la jornada el pasado jueves, esta noche trajo dos partidazos claves para la zona alta del Grupo A.

En el primer turno, chocaron Defensa y Justicia ante Instituto en el Tito Tomaghello, lo que simbolizaba ni más ni menos que un duelo entre el líder y el escolta de la Zona A. Finalmente, fue triunfo por 1 a 0 para la visita por el gol (golazo) de Jeremías Lázaro.

+ Seguinos en

Con la victoria en Florencio Varela, el equipo cordobés quedó confirmado matemáticamente como el primero clasificado a los playoffs del Clausura, además de escalar hasta el 5° puesto de la tabla anual.

En el turno de las 21:30, Boca recibirá a Talleres y, gracias a la caída de Defensa, puede escalar hasta el segundo puesto de la Zona A si vence al otro conjunto cordobés. A continuación, cómo está el panorama de las llaves de playoffs y la tabla anual en plena fecha 13.

Ver también

¿El nuevo Retegui? Italia sigue de cerca al goleador del Clausura y él sueña: “Sé que me están observando”

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Independiente (7°A)
Boca (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Argentinos (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  8. Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 44 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 39 puntos
  17. Gimnasia (M) – 39 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ

Las tablas del Clausura

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones