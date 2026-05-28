El Flaco López fue figura y dio 3 asistencias con Palmeiras en la Copa Libertadores tras ser convocado al Mundial 2026

El delantero argentino aseguró su presencia con la Selección Argentina y demostró que está en su mejor versión.

El de José Manuel López fue uno de los nombres que más llamó la atención de la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 que fue presentada este jueves por Lionel Scaloni. El centrodelantero viajará a la Copa del Mundo, y horas después de confirmarse su convocatoria, se despachó con una actuación fenomenal en la Copa Libertadores.

Palmeiras recibió a Junior en el Allianz Parque y el ex Lanús figue figura absoluta, con 3 asistencias en la goleada por 4 a 1 del Verdao, que se metió en los octavos de final como segundo del Grupo F, por detrás de Cerro Porteño. El Flaco asistió conscientemente a John Arias en sus dos goles, y con algo de fortuna, a Allan Elias, para completar su triplete de asistencias.

Los goles de Palmeiras vs. Junior, con asistencias del Flaco López

Arias abre o placar pro Palmeiras. pic.twitter.com/5TVdTh1Nai — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) May 28, 2026

O gol marcado por Allan! pic.twitter.com/yJhxcCQmx5 — Leonardo Barbieri (@Infos_palestra) May 28, 2026

Mais um do Arias, agora 3×1. pic.twitter.com/sbsoRRkXy3 — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) May 28, 2026

El Flaco acumula 14 goles y 10 asistencias en lo que va de 2026 con Palmeiras, y ha sido la referencia ofensiva del Verdao, tanto en Copa Libertadores como en el Brasileirao y en el Campeonato Paulista, todos aspectos que fueron tenidos en cuenta a la hora de su convocatoria.

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Obviamente, ocupará un rol secundario y puntual, detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, pero le da alternativas a Scaloni con su 1,90m, capacidad ofensiva aérea y su gran capacidad con pelota al pie, que puede sorprender a más de uno.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

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DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López