El Flaco López fue figura y dio 3 asistencias con Palmeiras en la Copa Libertadores tras ser convocado al Mundial 2026

El de José Manuel López fue uno de los nombres que más llamó la atención de la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 que fue presentada este jueves por Lionel Scaloni. El centrodelantero viajará a la Copa del Mundo, y horas después de confirmarse su convocatoria, se despachó con una actuación fenomenal en la Copa Libertadores.
Palmeiras recibió a Junior en el Allianz Parque y el ex Lanús figue figura absoluta, con 3 asistencias en la goleada por 4 a 1 del Verdao, que se metió en los octavos de final como segundo del Grupo F, por detrás de Cerro Porteño. El Flaco asistió conscientemente a John Arias en sus dos goles, y con algo de fortuna, a Allan Elias, para completar su triplete de asistencias.
Los goles de Palmeiras vs. Junior, con asistencias del Flaco López
Arias abre o placar pro Palmeiras. pic.twitter.com/5TVdTh1Nai— Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) May 28, 2026
O gol marcado por Allan! pic.twitter.com/yJhxcCQmx5— Leonardo Barbieri (@Infos_palestra) May 28, 2026
Mais um do Arias, agora 3×1. pic.twitter.com/sbsoRRkXy3— Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) May 28, 2026
El Flaco acumula 14 goles y 10 asistencias en lo que va de 2026 con Palmeiras, y ha sido la referencia ofensiva del Verdao, tanto en Copa Libertadores como en el Brasileirao y en el Campeonato Paulista, todos aspectos que fueron tenidos en cuenta a la hora de su convocatoria.
Obviamente, ocupará un rol secundario y puntual, detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, pero le da alternativas a Scaloni con su 1,90m, capacidad ofensiva aérea y su gran capacidad con pelota al pie, que puede sorprender a más de uno.
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
ARQUEROS
23- Emiliano Martínez
12- Gerónimo Rulli
1- Juan Musso
DEFENSORES
26- Nahuel Molina
4- Gonzalo Montiel
13- Cristian Romero
19- Nicolás Otamendi
6- Lisandro Martínez
2- Leonardo Balerdi
25- Facundo Medina
3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
7- Rodrigo De Paul
14- Exequiel Palacios
24- Enzo Fernández
11- Giovani Lo Celso
20- Alexis Mac Allister
5- Leandro Paredes
18- Nicolás Paz
8- Valentín Barco
DELANTEROS
10- Lionel Messi
9- Julián Alvarez
17- Giuliano Simeone
22- Lautaro Martínez
15- Nicolás González
16- Thiago Almada
21- José Manuel López