Con más de 22 años de trayectoria profesional, Hernán Barcos sigue vigente en la Primera División del fútbol peruano. El atacante, que se formó en Racing y en Argentina además vistió las camisetas de Huracán y Vélez, actualmente se desempeña en Cajamarca, un modesto equipo peruano que no atraviesa un buen presente.

Barcos jugó en ligas exóticas como las de Serbia, China o Bangladés, pero el grueso de su carrera fue el fútbol brasileño, donde visitó camisetas pesadas como las de Palmeiras, Cruzeiro y Gremio. Por otro lado, quedó en el recuerdo su paso por la Liga Deportivo Universitaria de Quito, donde dejó una huella.

Hernán Barcos se presto a un juego con Enfocados y le propusieron elegir al equipo más grande de Sudamérica, pero con el método de descarte. Al atacante le proponían dos equipos y elegía a uno solo y así continuaba el juego hasta quedarse con quien él considera el equipo más importante del continente.

Barcos eligió a Palmeiras, quien lo puso por encima de Boca. Anteriormente había elegido a Gremio por sobre River. Anteriormente, mientras seleccionaba equipos, Barcos tomó algunas decisiones polémicas, como por ejemplo poner a Colo Colo por sobre Peñarol.

Barcos con la camiseta de Cruzeiro ante Palmeiras. (Foto: Getty).

Las elecciones de Hernán Barcos

Peñarol o Nacional: Peñarol

Peñarol u Olimpia: Peñarol

Peñarol o Cerro Porteño: Peñarol

Peñarol o Colo Colo: Colo Colo

Colo Colo o Universidad de Chile: Colo Colo

Colo Colo o Atlético Nacional: Atlético Nacional

Atlético Nacional o Gremio: Gremio

Gremio o Barcelona: Gremio

Gremio o Emelec: Gremio

Gremio o Liga de Quito: Gremio

Gremio o River Plate: Gremio

Gremio o Flamengo: Flamengo

Flamengo o Palmeiras: Palmeiras

Palmeiras o Corinthians: Palmeiras

Palmeiras o Boca Juniors: Palmeiras

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