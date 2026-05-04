Con más de 22 años de trayectoria profesional, Hernán Barcos sigue vigente en la Primera División del fútbol peruano. El atacante, que se formó en Racing y en Argentina además vistió las camisetas de Huracán y Vélez, actualmente se desempeña en Cajamarca, un modesto equipo peruano que no atraviesa un buen presente.
Barcos jugó en ligas exóticas como las de Serbia, China o Bangladés, pero el grueso de su carrera fue el fútbol brasileño, donde visitó camisetas pesadas como las de Palmeiras, Cruzeiro y Gremio. Por otro lado, quedó en el recuerdo su paso por la Liga Deportivo Universitaria de Quito, donde dejó una huella.
Hernán Barcos se presto a un juego con Enfocados y le propusieron elegir al equipo más grande de Sudamérica, pero con el método de descarte. Al atacante le proponían dos equipos y elegía a uno solo y así continuaba el juego hasta quedarse con quien él considera el equipo más importante del continente.
Barcos eligió a Palmeiras, quien lo puso por encima de Boca. Anteriormente había elegido a Gremio por sobre River. Anteriormente, mientras seleccionaba equipos, Barcos tomó algunas decisiones polémicas, como por ejemplo poner a Colo Colo por sobre Peñarol.
Barcos con la camiseta de Cruzeiro ante Palmeiras. (Foto: Getty).
Las elecciones de Hernán Barcos
- Peñarol o Nacional: Peñarol
- Peñarol u Olimpia: Peñarol
- Peñarol o Cerro Porteño: Peñarol
- Peñarol o Colo Colo: Colo Colo
- Colo Colo o Universidad de Chile: Colo Colo
- Colo Colo o Atlético Nacional: Atlético Nacional
- Atlético Nacional o Gremio: Gremio
- Gremio o Barcelona: Gremio
- Gremio o Emelec: Gremio
- Gremio o Liga de Quito: Gremio
- Gremio o River Plate: Gremio
- Gremio o Flamengo: Flamengo
- Flamengo o Palmeiras: Palmeiras
- Palmeiras o Corinthians: Palmeiras
- Palmeiras o Boca Juniors: Palmeiras
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DATOS CLAVE
- Hernán Barcos eligió a Palmeiras como el club más grande sobre Boca Juniors.
- El delantero argentino se desempeña actualmente en el equipo peruano Cajamarca.
- Hernán Barcos seleccionó a Gremio por encima de River Plate durante el juego.