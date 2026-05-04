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Fútbol sudamericano

Ni River, ni Boca: Hernán Barcos sorprendió a todos y eligió al equipo más grande de Sudamérica

El atacante de 42 años, que actualmente se desempeña en Cajamarca, se prestó a un juego y eligió a un brasileño como mejor del continente.

Hernán Barcos
© GettyHernán Barcos

Con más de 22 años de trayectoria profesional, Hernán Barcos sigue vigente en la Primera División del fútbol peruano. El atacante, que se formó en Racing y en Argentina además vistió las camisetas de Huracán y Vélez, actualmente se desempeña en Cajamarca, un modesto equipo peruano que no atraviesa un buen presente.

Barcos jugó en ligas exóticas como las de Serbia, China o Bangladés, pero el grueso de su carrera fue el fútbol brasileño, donde visitó camisetas pesadas como las de Palmeiras, Cruzeiro y Gremio. Por otro lado, quedó en el recuerdo su paso por la Liga Deportivo Universitaria de Quito, donde dejó una huella.

Hernán Barcos se presto a un juego con Enfocados y le propusieron elegir al equipo más grande de Sudamérica, pero con el método de descarte. Al atacante le proponían dos equipos y elegía a uno solo y así continuaba el juego hasta quedarse con quien él considera el equipo más importante del continente.

Barcos eligió a Palmeiras, quien lo puso por encima de Boca. Anteriormente había elegido a Gremio por sobre River. Anteriormente, mientras seleccionaba equipos, Barcos tomó algunas decisiones polémicas, como por ejemplo poner a Colo Colo por sobre Peñarol.

Barcos con la camiseta de Cruzeiro ante Palmeiras. (Foto: Getty).

Barcos con la camiseta de Cruzeiro ante Palmeiras. (Foto: Getty).

Las elecciones de Hernán Barcos

  • Peñarol o Nacional: Peñarol
  • Peñarol u Olimpia: Peñarol
  • Peñarol o Cerro Porteño: Peñarol
  • Peñarol o Colo Colo: Colo Colo
  • Colo Colo o Universidad de Chile: Colo Colo
  • Colo Colo o Atlético Nacional: Atlético Nacional
  • Atlético Nacional o Gremio: Gremio
  • Gremio o Barcelona: Gremio
  • Gremio o Emelec: Gremio
  • Gremio o Liga de Quito: Gremio
  • Gremio o River Plate: Gremio
  • Gremio o Flamengo: Flamengo
  • Flamengo o Palmeiras: Palmeiras
  • Palmeiras o Corinthians: Palmeiras
  • Palmeiras o Boca Juniors: Palmeiras
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DATOS CLAVE

  • Hernán Barcos eligió a Palmeiras como el club más grande sobre Boca Juniors.
  • El delantero argentino se desempeña actualmente en el equipo peruano Cajamarca.
  • Hernán Barcos seleccionó a Gremio por encima de River Plate durante el juego.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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