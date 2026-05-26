Abel Ferreira fue sancionado por Conmebol tras hacerle un gesto obsceno al Flaco López en Palmeiras vs. Sporting Cristal

El club brasileño deberá abonar una multa económica por un gesto de su entrenador en la fecha 4 del certamen.

En la victoria de Palmeiras por 2 a 0 frente a Sporting Cristal por la fecha 4 de la Copa Libertadores ocurrió una situación particular en pleno encuentro, ya que el entrenador del elenco brasileño, Abel Ferreira, le hizo un gesto de ‘fuck you’ a José López, delantero de su equipo.

Debido a esta situación, desde Conmebol, ente regulador del certamen sancionaron al DT portugués con una multa económica de 15 mil dólares que serán directamente descontados del pago por derechos de transmisión que la entidad realiza al elenco brasileño por su participación en la copa.

Por otro lado, Conmebol también advirtió a Abel Ferreira ya que en caso de ser reincidente, su caso se regirá por el artículo 27 del Código Disciplinario, que puede acarrear consecuencias más graves tanto para él como para la institución brasileña.

Cabe destacar que el entrenador se pronunció al respecto y afirmó que este gesto que le hizo al delantero argentino surgido de Lanús fue en tono de broma, ya que no tenía la intención de faltarle al respeto a su dirigido en pleno partido ante Sporting Cristal.

Además, desde Palmeiras tuvieron la posibilidad de apelar a la decisión por parte de Conmebol, pero finalmente decidieron no hacerlo, por lo que pagarán esta sanción de 15 mil dólares que se descontará de los pagos de los derechos de transmisión del evento.

Palmeiras se juega la clasificación a octavos de final

En la última fecha de la fase de grupos, Palmeiras, que se encuentra en la segunda posición por debajo de Cerro Porteño, recibirá a Junior de Barranquilla con el objetivo de sumar por lo menos un punto para avanzar a los octavos de final junto al elenco paraguayo, que ya aseguró su boleto.

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En caso de ganar y que Cerro Porteño haga lo mismo, el equipo comandado por Abel Ferreira avanzará como segundo de su grupo, por lo que en octavos de final iniciará la llave en condición de local y definirá fuera de su casa.

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